FIVE O ONE演唱會2026香港｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表
薯條 多娜

FIVE O ONE 20週年世界巡迴演唱會將於2026年1月31日（星期六）晚上7時在AXA 安盛創夢館舉行，會在Klook公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
FIVE O ONE演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年1月31日（星期六）
演唱會時間：晚上7時
演唱會地點：AXA 安盛創夢館
門票價錢：VVIP HKD$ 1980/ VIP HKD$ 1580 / Zone A HKD$ 1080
粉絲福利：
【VVIP 粉絲福利】
3:1合照 (抽選）
簽名海報 (抽選）
簽名4R相片 (抽選）
彩排 (抽選)
VVIP 掛牌(ALL）
HI-BYE (ALL)
【VIP 粉絲福利】
簽名海報 (抽選）
簽名4R相片 (抽選）
彩排 (抽選)
HI-BYE (ALL)
【Zone A 粉絲福利】
簽名海報 (抽選）
簽名4R相片 (抽選）
彩排 (抽選)
HI-BYE (ALL)
FIVE O ONE演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：Klook
公開開賣日期：2025年11月24日（星期一）
公開開賣時間：上午11時
FIVE O ONE演唱會2026香港 | 座位表
FIVE O ONE演唱會2026香港 | Klook 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。