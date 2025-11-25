林峯溫哥華巡演獲恬妞驚喜撐場　新歌《砂之曼陀羅》網民留言大讚

林峯近日正式展開為期一個月的《Go With The Flow》世界巡迴演唱會，首站於馬來西亞圓滿落幕後，隨即飛抵加拿大溫哥華。現場氣氛高漲，林峯更走下舞台與觀眾近距離互動，握手、合影，除此之外定居西雅圖多年的資深演員恬妞，更是驚喜到場支持。



林峯《GO WITH THE FLOW 》世界巡迴演唱會（ig＠lam_fung_official）

林峯演唱會丨多位好友到場支持

溫哥華首場演出吸引多位圈中好友到場支持，其中包括定居西雅圖多年的資深演員恬妞。兩人曾於2011年合作電影《翡翠明珠》，片中飾演母子，另外亦合作過電視劇《星辰大海》。恬妞特意飛赴溫哥華支持打氣，騷後更相約聚餐。此外，前港姐袁彩雲與前輩黃淑儀也現身觀眾席，睇騷睇得非常開心。此外溫哥華站中，林峯驚喜宣布將於2026年2月8日及9日登陸澳洲舉行兩場演唱會，同年亦規劃重慶與澳門演出，令全球粉絲期待不已。

林峯演唱會丨巡演期間恰逢林峯生日

巡演期間恰逢林峯12月8日生日，團隊提前與同月生日的同事們共同慶祝，現場準備十餘個蛋糕，場面熱鬧誇張。隨後隊伍轉戰多倫多，林峯首次目睹尼亞加拉大瀑布的壯麗景觀，緊接飛赴美國完成四場演出。儘管時差未調整，團隊仍抓緊休息，並在美國度過感恩節，接下來將前往英國繼續行程。

巡演期間恰逢林峯12月8日生日，團隊提前與同月生日的同事們共同慶祝，現場準備十餘個蛋糕，場面熱鬧誇張。（官方圖片）

林峯表示，由馬來西亞唱完，就飛溫哥華，再多倫多，三地時差都不同，「真係冇咁快調到時差，所以最初都有啲壓力，擔心死啦訓唔到，唔夠體力唱。訓得個兩三個鐘點算，但係真係好多謝觀眾嘅熱情，一出場佢地就已經瘋狂過我，比左好多動力我，成個人醒晒！哈哈。好內冇試過咁近距離接觸觀眾，見到佢地開心，我都好開心。另外就係見到好耐冇見嘅好朋友恬妞姐啦，見到「阿媽」，有一種好似自己返左屋企咁溫暖。」

林峯演唱會丨新歌靈感源自電影角色

巡演同時，林峯推出全新單曲《砂之曼陀羅》，上線一週廣受好評，不少網民留言大讚係佢近期最好聽一首歌，歌詞又有意思，林峯就話：「係呀，我都有睇歌迷留言，佢地鐘意我就開心啦。我自己都好鐘意呢首歌，每次唱我都比歌詞觸動，Wyman真係勁，佢話首歌的歌詞靈感來自於電影《九龍城寨之圍城》我個角色，一個身世坎坷、孤獨闖蕩的人，本來對自己未來、對愛情沒有希望，但因為一個特別的人而重新燃亮意志，好勵志。嚟緊倫敦站，佢會來睇呀，係填詞人面前首唱呢首歌，我其實都緊張，哈哈，呢輪訓唔著，我都有靜雞雞練歌，佢寫得咁好，我唔想令佢失望嘛。」

巡演同時，林峯推出全新單曲《砂之曼陀羅》，上線一週廣受好評，不少網民留言大讚係佢近期最好聽一首歌，歌詞又有意思。（官方圖片）

完成多倫多，林峯就飛美國，有四場演出，即將於美國渡過thanking giving ，重要28號係拉斯維加斯，「我第一次遇上Black Friday呀！聽講係聖誕節前，年度大減價，等大家可以買到最好最平嘅聖誕禮物，但係依家要演出，我都唔知有冇時間出去襯下熱鬧，哈哈。最想買誕禮物比個囡，我自己買唔買都冇所謂嘅。如果真係時間夾唔到，又太多人shopping，其實都好難出去同人搶，到時再算，我去到英國先再買都可以嘅。」