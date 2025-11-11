港鐵尋．未來展周六起九龍站舉行 林峯聲音導航講解 附預約方法
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
「港鐵．尋未來展」新鐵路光影之旅，將於11月15日至12月6日在九龍站港鐵展廊舉行，設有光影列車、互動遊戲、打卡景點及紀念寫真等體驗，例如試穿港鐵工程人員服裝在隧道背景前拍照。另外，港鐵最近邀請藝人林峯拍攝《尋．未來記》廣告，因此展覽內也佈滿他的相片，並由他聲音導航帶領觀眾了解港鐵的過去至未來，市民由即日起可在港鐵網站免費預約參觀展覽。
港鐵全新展覽11.15起舉行 即日起開放公眾免費預約
「港鐵．尋未來展」將於11月15日至12月6日在九龍站港鐵展廊（即機場快綫月台非附費區）舉行，由即日起開放予公眾免費預約，每節名額有限，有興趣的市民可在港鐵網站預約。預約網站按此
港鐵最近邀請藝人林峯拍攝《尋．未來記》廣告，重新演繹他經典劇集《尋秦記》的角色「寡人」，因此展覽內也貼上多張林峯的相片。
打卡點一︰「未來觀景台」時光鏡隧道
「港鐵．尋未來展」新鐵路光影之旅分為四大展區，其中「未來觀景台」展現六大新鐵路工程項目勾劃的未來社區新景象，包括東鐵綫古洞站「心形湖」、屯門南延綫屯門碼頭幻愛橋及北部都會區等，同場加映「寡人」時光鏡隧道打卡點。
打卡點二︰270度沉浸式空間「未來光影列車」
「未來光影列車」由三面巨大螢幕組成，打造出270度沉浸式空間。參觀者將在林峯的聲音導航下，走進光影交錯的世界，透過視聽感官穿越港鐵為城市帶來的過去、現在與未來，深入體驗港鐵與城市發展的故事。
打卡點三︰「未來鐵路照相館」Cosplay港鐵工程人員
「未來鐵路照相館」則提供港鐵工程人員服裝試穿，在港鐵興建中的隧道的背景前拍照留念，旁邊則有限定鐵仔自拍相機可留下回憶。
互動遊戲一同寓學習於娛樂
此外，「未來尋鐵仔遊戲區」讓參觀者透過互動螢幕，與港鐵吉祥物鐵仔一同探索新鐵路的社區發展願景及工程項目小知識，一同寓學習於娛樂。
