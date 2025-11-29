濱崎步上海個唱急煞停　網傳漏夜堅持開騷︰正進行一個人的演唱會

日本歌手濱崎步，原定於今日（29/11）於上海舉行大型演唱會，但就在昨日上午收到緊急通知，要求中止公演。雖然在聲明上沒有明言原因，但相信與近日中日關係緊張有密切關係。而同日傍晚，濱崎步亦在個人社交平台發文，痛心地公布今次擱置事件。不過有歌迷在網上表示，昨晚在會場外依然聽到濱崎步綵排演唱的歌聲，更有內部消息傳出，這不是綵排，而是濱崎步將歌單從頭到尾演一次並錄下，有待日後向歌迷分享。

濱崎步的亞洲巡迴演唱會，來到上海站遭煞停。（濱崎步＠IG圖片）

原定於今日（29/11）於上海舉行的濱崎步演唱會，於昨日上午收到緊急通知，要求中止公演。（網上圖片）

濱崎步在28/11上午得悉今日的演出要煞停，於昨日傍晚親自發文交代事件及致歉。她表示今次演唱會跟以往一樣，由日本與中國兩地合共的工作人員多達200人，而今次的舞台亦足足花了五天才搭建完成，然而就在籌備得如火如荼之際，收到緊急煞停通知。

個唱被取消後，濱崎步有分享自己與中國員工及日本公司員工合照，並寫著︰「一起前進,一起奮鬥過此一遊。 請不要擔心我。找到積極的東西,無論多小，,都能豐富你的靈魂,保護自己。」（濱崎步＠IG圖片）

濱崎步在文中亦顯得非常婉惜︰「對於那約100位為了濱崎步舞台盡心盡力的中國工作人員、以及同樣從日本遠渡而來、也有100名之多的工作人員、舞者、樂手們，無法讓他們把本公演呈現給大家，我感到無比抱歉。」

心痛工作人員，濱崎步更對來自各國14,000名觀眾深感歉意。「更重要的是，對於從中國全國各地、日本，以及其他各國前來的那14000名TA（粉絲名稱），無法面對面向大家道歉，還必須就這個舞台『只能拆除』一事接受現實，至今仍無法相信，語言已經無法形容我的心情。真的非常抱歉。」最後，濱崎步更自責，並反思自己是否真的甚麼都不能做？

濱崎步的亞洲巡迴演唱會，香港站於今年６月順利舉行。（濱崎步＠IG圖片）

然而在昨晚，有上海網民上載會場外圍相片，表示︰「濱崎步正在進行一個人的演唱會，盡管演出已經取消，場館外能聽到！」網上亦流傳一張疑似會場內進行演唱的相片，寫道︰「濱崎步獨自在空無一人的演唱會表演。」

有上海網民上載會場外圍相片，表示︰「濱崎步正在進行一個人的演唱會。」（網上圖片）

網上亦流傳一張疑似會場內進行演唱的相片。（網上圖片）

圖片中的舞店，跟濱崎步之前的演出舞台類似。（濱崎步＠IG圖片）

然後有網友指收到內部消息，表示濱崎步決定給粉絲一個交代，決定從頭到尾將演唱會演一次，官行更進行錄影，待合適時用。雖然消息未經官方證實，但不少TA已大讚偶像專業，沒有愛錯人。