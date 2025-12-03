千禧年代爆紅歌手因病淡出10年　心肝移植手術後近況憔悴惹人心痛

現年43歲的台灣創作歌手Tank（呂建忠）活躍於千禧年代，更推出過多首經典歌曲包括《非你莫屬》、《專屬天使》、《如果我變成回憶》等，紅遍中港台。不過Tank因罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸康復，同時開始重啟音樂事業。日前他罕有現身支持師姐陳嘉樺（Ella）演唱會，近況憔悴，令不少網民及粉絲擔憂他的健康狀況。

Tank在千禧年代推出過多首熱爆歌曲，曾紅極一時。（網上圖片）

Tank因罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術。（IG圖片）

Tank日前在微博分享了現身支持Ella杭州演唱會的照片，兩人在後台敍舊兼合照，並留言寫道：「從今以後陳嘉樺是我偶像，呃…一直都是」。相中兩人鏡頭露出燦爛笑容，Ella亦興奮靠在Tank身上。雖然Tank面色比過往好了許多，不過身形仍然消瘦、黑眼圈頗為明顯，令網民擔憂其健康狀況。

Tank面色比過往好了許多，不過身形仍然消瘦、黑眼圈頗為明顯。（微博）

有大批網民看到照片後，都紛紛心痛留言表示：「瘦好多喔，記得要多休息」、「雖然手術相當成功，還是要好好保重身體」、「黑眼圈好重，要適時的休息」、「要多注意身體的狀況，不舒服要記得去看醫生」。另外，有不少粉絲都希望Tank能開演唱會：「我從小的偶像，想聽你演唱那些經典歌曲」、「快點開演唱會，想再聽你的歌聲」。