EXO中國籍成員張藝興開騷前5小時「放飛機」　發文致歉被網民鬧爆

韓國男團EXO隨著成員陸續退伍，原定於14日在韓國仁川舉行粉絲見面會「EXO'verse」，作為結束「軍白期」後的重磅回歸活動。本來主打包含中國籍成員張藝興（Lay）在內的6人合體，豈料在開騷前僅5小時，所屬公司SM娛樂突然發出公告，宣布張藝興因「不可抗力因素」缺席，令大批期待已久的EXO-L（粉絲暱稱）大感錯愕。隨後張藝興雖在微博發文道歉並解釋原因，但仍難平眾怒，遭韓國及海外網民狠批「沒有職業道德」。



EXO粉絲見面會「EXO'verse」原定六名成員於14日舉行。（weverse@EXO）

開騷前5小時突宣布缺席

EXO原定於14日在仁川舉行兩場見面會，這也是團體時隔約一年半的公開活動，加上早前官方宣傳中明確包含久未歸隊的張藝興，令門票一早被秒殺。然而，SM娛樂在活動當日上午9時（當地時間）突然發表聲明，指「因不可抗力因素，成員Lay將無法參與本次見面會」，並開放粉絲退票。

SM娛樂在活動當日上午9時（當地時間）突然發表聲明，指「因不可抗力因素，成員Lay將無法參與本次見面會」，並開放粉絲退票。（weverse@EXO）

消息一出，隨即在網上引起軒然大波。據悉，張藝興為了此次回歸，早前已特地飛抵韓國並參與了數日的排練，甚至在活動前一日（13日）仍有參加綵排。對於突如其來的變卦，不少粉絲表示難以接受，直斥公司及藝人安排失當。

張藝興發文致歉

面對外界揣測，張藝興於當晚在微博發文親自解釋。他透露自己是因為要參加「國家話劇院的重要活動」，而在當日上午緊急趕回北京。他在文中寫道：「目前我已安全抵達北京，請大家放心。在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司以及每一位受到影響的人致以深深的歉意。」

張藝興於當晚在微博發文親自解釋，透露自己是因為要參加「國家話劇院的重要活動」，而在當日上午緊急趕回北京，並向大眾致歉。（微博@張藝興）

中韓反應兩極

張藝興的解釋雖然獲得中國粉絲的力挺，紛紛留言「國家任務大於一切」、「安全回家就好」，但在韓國及海外社群平台上卻引發強烈反彈。不少韓國網民對此理由並不買帳，認為既然有官方行程，理應一早知情，不應等到活動當天才臨時「放飛機」。

有憤怒的網民在論壇上狠批：「既然有中國的活動，一開始就不要說要出席」、「這也太沒有職業道德了吧」、「想來就來，想走就走，當隊友和粉絲是甚麼？」甚至有激進言論直呼「滾回中國啦」。

EXO見面會最終只有5名成員出席。（X@SMTOWNGLOBAL）

雖然見面會最終由SUHO、燦烈、D.O.、KAI及世勳5人完成，成員們在台上亦有為張藝興的缺席表示「Lay哥也感到非常遺憾」。