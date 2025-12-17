古巨基率34歌手錄製特備音樂節目 療癒大火災民並捐出全數收益
大埔宏福苑早前發生嚴重火災事故，全港市民深感震驚與悲痛。以往面對大災難，演藝界往往會迅速發起籌款或錄製打氣歌曲，惟今次事發後樂壇一直未有大型動向。直到近日，由古巨基主理的YouTube頻道「ChillGOOD TV」終於打破沉默，其招牌音樂節目《Music Panda》在短時間內一呼百應，召集了34位歌手錄製特備節目，以歌聲撫慰受傷心靈。
是次特備節目陣容鼎盛，展現了樂壇的團結。除了「主理人」古巨基，更有重量級前輩莫文蔚、梁詠琪現身支持；同時亦有大批新生代歌手參與，包括炎明熹（Gigi）、\Sinnie吳倩怡、Kiri T、moon tang、CY陳宗澤等。
片中所見，34位歌手全部以素色或深色便服示人，神情肅穆。節目摒棄了以往的訪談環節，眾人輪流Solo或Cover其他歌手的療癒作品，以最純粹的歌聲和簡單的伴奏，為大眾提供情緒出口。
Music Panda在帖文中表示，災難給城市帶來了情緒困堵，希望音樂能成為「黑暗中溫柔的微光」。帖文寫道：「為此，Music Panda誠邀眾歌手朋友一同錄製了一集沒有訪談、只有療癒歌曲為主題的特備節目。以音樂安撫受影響的居民、前線救援人員、受災者家人、親友及關注事件的市民，一同傳遞『災難無情，香港有愛』的信念。」
除了心靈慰藉，ChillGOOD亦有實際行動支援災民，宣布將捐出這兩星期的廣告盈利，以及將本集節目內收到的一分一毫觀眾課金，全數撥捐慈善機構。
140分鐘完整歌單：
忽然之間 🎤 莫文蔚
呼吸之間 🎤 Janice衛蘭
時代 🎤 古巨基
重生 - #陳健安 🎤 陳蕾
記得 - #林家謙 🎤 Gigi炎明熹
願 - #林憶蓮 🎤 梁詠琪
常願意 - #岑寧兒 🎤 Sinnie吳倩怡
今日 - #陳奕迅 🎤 Stephy鄧麗欣 x Jay Fung馮允謙 x 陳健安 x Cloud雲浩影 x Feanna黃淑蔓 x Van@NowhereBoys
LetUsGoThenYouAndI 🎤 Serrini
假使世界原來不像你預期 🎤 方皓玟
哭泣健康指南 🎤 李幸倪Gin Lee
求救的勇氣 🎤 陳蕾
痛 🎤 Alfred Hui許廷鏗
強弱 - #鄧小巧 🎤 Kiri T x Gordon Flanders
傷心的時候別說話 🎤 Kiri T
未來的歌 🎤 moon tang
未知道 - #陳健安 🎤 陳健安 x Cloud雲浩影
留下來的人 - #CAllStars 🎤 KING吳崇銘 x SoulJase
逾越生死 - #CAllStars 🎤 KING吳崇銘 x SoulJase
吻彌留的你 🎤 吳浩康
望年月 🎤 Angela許靖韻
會再見的 🎤 馮允謙
外面的世界 - #莫文蔚 🎤 鄧麗欣
別消失 🎤 梁釗峰
有我 🎤 Jason陳柏宇
我在 - #NowhereBoys 🎤 Feanna黃淑蔓 x Van@NowhereBoys
幸福之歌(小肥version) - #SupperMoment 🎤 小肥
逆光 - #孫燕姿 🎤 6號@RubberBand x 小肥
天光前 🎤 Cath黃妍
記得梳頭 - #ToNick 🎤 恆仔@ToNick
每一個明天 - #陳奕迅 🎤 CY陳宗澤
一雙手 🎤 Phil林奕匡
小故事 🎤 JW王灝兒
神愛世人 🎤 鄧小巧
陪著你走 - #盧冠廷 🎤 梁詠琪