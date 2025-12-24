謝霆鋒演唱會2026深圳｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

謝霆鋒 《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》 將於2026年3月21日、3月22日在深圳大運中心體育場舉行，屆時門票會在會在大麥、貓眼、票星球、攜程公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



謝霆鋒 《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》 將於2026年3月21日、3月22日在深圳大運中心體育場舉行（鋒味＠Facebook）

謝霆鋒演唱會2026深圳 | 詳情

演唱會日期：3月21日（周六）、3月22日（周日）

演唱會時間：19：00

演唱會地點：深圳大運中心體育場

公開發售平台 ：大麥、貓眼、票星球、攜程

公開開賣日期：有待公布

公開開賣時間：有待公布

謝霆鋒演唱會2026深圳 | 座位表

有待公布

謝霆鋒演唱會2026深圳 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

深圳大運中心體育場（龍崗區文化產業促進中心）

謝霆鋒演唱會2026深圳 | 交通

地鐵：

乘坐深圳地鐵16號線至「大運中心站」，C、D出口，步行約500米。

乘坐深圳地鐵3號線或14號線至「大運站」3/11/12/13號出口，步行約2公里。

深圳大運中心體育場地圖（深圳大運中心微信公眾號）

公交：

大運中心站(龍翔大道)：802路、E27路、M139路、M315路、M369、M386路、M446路、D11線、高快巴士66號、高快巴士81路

港中大深圳校區站(龍飛大道)：D11線、M317路、M322路、莞786路

大運中心體育館站)：D11線、M229路(黃閣路)M345路、M360路、M446路

大運中心副館站：M319路、D11線

大運游泳館站：D11線

公交線路可能會有調整，建議出行前先檢查一下