樂壇核數師｜《用背脊唱情歌》播放率被追平　叱咤至尊歌有變數

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》是每年最受關注的盛事，1月1日能夠上台攞獎的「專業推介 叱咤十大」理論上是根據903各個電台節目的全年播放率去定，《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明日（1日）舉行，本年度52周的播放率也已成定局，正好來個賽前分析，預測哪個歌手大機會攞獎！

The Hertz播放率追平Gareth. T 至尊歌添懸念

根據10月時的數據，眾歌曲中，播放率領先的單曲為上榜長達十週的《用背脊唱情歌》，因此極有可能成為今屆至尊歌。Gareth. T在《叱咤》記招上感謝大家喜歡這首歌，坦言有幻想過上台得獎，他感謝公司、家人和有份製作這首歌的單位，並說：「覺得要練得好啲，所以每日起身我都會唱幾次呢首歌。」不過時隔兩個月，這個獎項或隨時起變數！除了勁敵魏浚笙（Jeffrey）的《白色踢死兔》外，因為The Hertz的《逆旅》後來居上，播放率已追平《用背脊唱情歌》，令至尊歌更添懸念。外界普遍認為《用背脊唱情歌》傳唱度及人氣較高，但The Hertz早前又有幫森美等的《Bad Girl大過佬》作主題曲，有樂迷認為或有助「爭獎」。

眾歌曲中，播放率領先的單曲為上榜長達十週的《用背脊唱情歌》，原本極有可能成為今屆至尊歌。（MV截圖）

The Hertz的《逆旅》後來居上，播放率已追平《用背脊唱情歌》，令至尊歌更添懸念。外界普遍認為《用背脊唱情歌》傳唱度及人氣較高，但The Hertz早前又有幫森美等的《Bad Girl大過佬》作主題曲，有樂迷認為或有助「爭獎」。（IG@thehertzofficial）

Jeffrey謝安琪泳兒穩入頭五 最後一席陳健安鬥Pandora

除了以上提到三首，謝安琪《50/50》、泳兒《無糖可樂》、馮允謙《吉卜力》、Gin Lee《白夜行》、Dear Jane《你流淚所以我流淚》、陳柏宇《我所看見的未來》應該都直入十大，至於最後一席，則大機會是Pandora《痛痛快快活活去》及陳健安《不遲不早》之爭。

Jeffrey的《白色踢死兔》，播放率與《用背脊唱情歌》咬得好貼。（IG@jeffreyngai）

謝安琪《50/50》也極有可能登上「十大」的頭五位。（IG@kaytse）

Jay Fung、MC同得三首冠軍歌 前者男金機會較大

另外有幾個獎項亦格外受關注，先講男歌手獎；以目前的冠軍歌來看，馮允謙（Jay Fung）、MC張天賦與魏浚笙（Jeffrey）同樣收穫3首，不過由於Jeffrey有其中一首歌《我感覺到》是跟洪嘉豪合唱，所以只當半首。根據DJ森美在去年《叱咤》爭議後的說法：「有時合唱呢，同埋唔係合唱呢，又唔同分數㗎喎，譬如話合唱歌曲每人半分啦，所以如果你有合唱歌曲呢就半分喇，有時featuring又唔同㗎喎，以前曾經試過主唱歌手一分，featuring好似冇分，就俾晒主唱嘅。」若合唱歌的播放率由歌手對分，《我感覺到》只當半首，故整體而言還是馮允謙及MC佔優！去年陳卓賢（Ian）奪「男金」引起爭議，有網民替「男銀」Jay Fung不值，今年Ian缺席，加上Jay Fung默默做出三首冠軍歌，總播放率應些微領先MC，而今年共推出7首派台歌的陳柏宇，則大機會銅獎。

MC至目前為止共三首冠軍歌，大機會攞「男銀」。（MV截圖）

去年陳卓賢（Ian）奪「男金」引起爭議，有網民替「男銀」Jay Fung不值，今年Ian缺席，加上Jay Fung默默做出三首冠軍歌，總播放率應些微領先MC。

Gin Lee穩奪女金 陳康堤後來居上超越Day、Amy Lo爭生力軍金獎

女歌手中，Gin Lee的《白夜行》為她帶來逾120播放率，挾住兩首冠軍歌，攞女金毫無難度，其次應是同樣有兩首冠軍歌的JACE，以及陳蕾爭銀、銅之位，但相信陳蕾女銀機會大於JACE。相較之下，其實女生力軍獎競爭反而比女歌手激烈，年初預計今年生力軍女歌手金獎本是盧慧敏（Amy Lo）與許軼（Day）之爭，前者全年共派《Red Flag》、《白牆》、《綠縈》和《粉月》四首歌；後者亦有《Wait A Second》、《hold on》、《これも愛》及《imma go boom》四首派台歌。不過年中天王陳奕迅女兒康堤（CONSTANCE）正式出道，推出《doll》、《一律建議分手》、《story that never ends》，雖然派台歌少一首，但因為其歌曲獲得商台DJ力谷狂播，大有可能扒頭得生力軍女歌手金獎。

Gin Lee有兩首冠軍歌，攞女金毫無難度，其次應是同樣有兩首冠軍歌的JACE，以及陳蕾爭銀、銅之位，但相信陳蕾女銀機會大於JACE。

年初預計今年生力軍女歌手金獎本是盧慧敏（Amy Lo）與許軼（Day）之爭，前者全年共派《Red Flag》、《白牆》、《綠縈》和《粉月》四首歌。（IG@amylo_lqamy）

許軼亦有《Wait A Second》、《hold on》、《これも愛》及《imma go boom》四首派台歌。（IG@6y_day）