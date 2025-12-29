林子祥葉蒨文演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

林子祥、葉蒨文《白頭到老 WE ARE ONE》世界巡迴演唱會- 澳門站將於2026年1月31日（星期六）及2月1日（星期日）在晚上8時（星期六）與晚上7時（星期日）在威尼斯人綜藝館舉行，屆時會在金光票務、澳門售票網、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



林子祥、葉蒨文《白頭到老 WE ARE ONE》世界巡迴演唱會- 澳門站海報（網上圖片）

林子祥葉蒨文演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：1月31日（星期六）及2月1日（星期日）

演唱會時間：星期六晚上8時、星期日晚上7時

演唱會地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $1,488 | A區 $1,088 | B區 $788 | C區 $588 | D區 $388

公開發售平台 ：金光票務、澳門售票網、大麥網

公開開賣日期：有待公佈

公開開賣時間：有待公佈

林子祥葉蒨文演唱會2026澳門 | 大麥4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。