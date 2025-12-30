林一峰全黑演唱40分鐘挑戰不忘詞　設聲音冥想與歌迷真情對話

林一峰繼續在音樂路上尋求新突破，將於2026年1月10日及11日（周六及周日），登陸荔枝角D2 Place一期「黑暗中對話賽馬會對話體驗館」舉行《一場全黑音樂療癒之旅 — 暗中心靈對話音樂會》，觀眾將會在全黑當中現場感受一峰的動人樂章，為達至全面沉浸式體驗，更特設一峰聲音冥想及分享，並與觀眾真情對話的罕有環節，台上台下無分彼此，心靈上最親近接觸，開創嶄新表演模式，為近日社會彌漫低氣壓沉重氣氛之中，帶來不同的療癒及暖意。

林一峰將舉行《一場全黑音樂療癒之旅 — 暗中心靈對話音樂會》。（公關圖片）

觀眾將會在全黑當中現場感受一峰的動人樂章，為達至全面沉浸式體驗。（公關圖片）

2025年進入倒數階段，黑暗中對話（香港）基金會在2026年將帶來更多不一樣的活動及演出，頭炮正是久未在香港演出的林一峰，於荔枝角D2 Place一期「黑暗中對話賽馬會對話體驗館」舉行《一場全黑音樂療癒之旅 — 暗中心靈對話音樂會》，一峰說：「感恩有機會與黑暗中對話再次合作。在現今以視覺行先的音樂世界，我覺得更加要回歸基本，將聲音放在前面，今次是一個好好機會，讓大家真正感受一下，不用眼睛去聽歌，是怎麼的一回事。」一峰覺得，今次演出可以令大家用重新角度去認識音樂，「個個都睇住個mon，唔係聽歌而係睇歌，我覺得如果咁耐冇見，我希望大家聽咗聲音先。」

特設一峰聲音冥想及分享，並與觀眾真情對話的罕有環節。（公關圖片）

一峰表示，之前試過在全黑之中演繹兩首歌，今次要表演足足四十分鐘，絕對是一次極大挑戰與考驗，一峰打趣道：「首先當然是不可以忘記歌詞！為了這一次演出，我正在趕製大家從未聽過的音樂，全部皆以原聲樂器去做；由出道至今，我的音樂向來與市面上所聽到的都不同，今次順理成章，直接將我感受到的一切做出來。」的而且確，近年香港人都需要療癒，一峰作品素來有撫慰心靈的療效，今次更進一步，全黑中音樂純享過後，更特設三十分鐘一峰聲音冥想及分享，他說：「我每日朝早都會做二十分鐘的冥想，廿幾年來在圈內圈外經歷了許多，利用我自身經驗，透過冥想的方法，跟大家分享如何渡過難關。」壓軸是與觀眾在光明中真情對話的環節，一峰與觀眾敞開心扉去傾偈，無論是圍繞歌曲內容，抑或傾訴個人感受，一峰均無任歡迎，務求全方位帶來撫慰功效，令大家懷着暖意離場。

林一峰將全黑演唱40分鐘挑戰。（公關圖片）

全黑中音樂純享過後，更特設三十分鐘一峰聲音冥想及分享。（公關圖片）

林一峰《一場全黑音樂療癒之旅 — 暗中心靈對話音樂會》

演出日期：2026年1月10日及11日（星期六及日）

演出時間：下午3:00及晚上8:00（每日兩場）

演出地點：荔枝角D2 Place一期7B「黑暗中對話賽馬會對話體驗館」

門票售價： $980 （包括一張明信片及隨機派發一峰療癒口訊）