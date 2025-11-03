陳明憙入行10年首開個唱自彈自唱展現實力　神秘嘉賓現身兩人相擁

Jocelyn陳明憙11月2日晚在PORTAL舉辦融合音頻治療與流行音樂的演出——《陳明憙Jocelyn BE/LONGING Live》。演唱會以歷時四年製作的專輯《BELONGING》為主軸，結合音頻治療樂器，帶領觀眾踏上一場由「Longing」到「Belonging」的心靈之旅。陳明憙在入行10年的首場個人演唱會上數度哽咽感觸答謝身邊人。



演唱會以歷時四年製作的專輯《BELONGING》為主軸，結合音頻治療樂器，帶領觀眾踏上一場由“Longing”到“Belonging”的心靈之旅。（官方圖片）

11月2日出席嘉賓包括YT俞琤、梁詠琪 Gigi、Joey Tang、鄭融、蔡思貝、叱咤903 謝茜嘉、黃志淙等等，以及資深音樂人父親陳少琪與家人亦到場支持。

到場嘉賓—父親陳少琪。（官方圖片）

演唱會以《Intro - Longing》開場，隨後展開「LONGING」、「BELONGING」、「BE / LONGING」三大篇章，貫穿多首療癒的作品，當中悉心穿插Interlude音效與Jocelyn的聲音導航，描繪內心記憶、心靈蛻變與歸屬感。Jocelyn 即席演繹專輯中的十首單曲及十段連串間奏，現場更以多種樂器自彈自唱，包括木結他、電結他、鋼琴，並融入音頻樂器，展現多年累積的音樂與療癒心路的結晶，讓聽眾深刻體會音樂自我療癒的力量，將演出變成靈魂對話的方式，讓現場觀眾從音樂感受到共鳴與平靜。

以木結他、電結他、鋼琴及音頻樂器自彈自唱展現唱作實力。（官方圖片）

此外，林一峰更驚喜現身擔任嘉賓，兩人同樣擁有獨特且療癒的聲線，於台上即席合演由Jocelyn作曲、音頻治療系列中的《17秒》及《離開是為了回來》。Jocelyn感謝他特別從海外飛返香港參與：「我相信會相遇的靈魂，一定會相遇。」兩人緊緊相擁，傳遞支持的力量，台下觀眾感受到他們深厚的默契與友情，盡在不言中。

林一峰特地返港支持，兩人緊緊相擁，盡在不言中。（官方圖片）

林一峰驚喜現身任嘉賓。（官方圖片）

Jocelyn 緊接鋪排獻唱與一峰共同創作曲詞的《Little Love》，藉由大屏幕分享她音樂旅程中與父親陳少琪及家人、朋友的點滴，從中表達出一點點愛累積起來也能帶來巨大的安慰和力量，場面十分感人。同場，更與創作歌手劉君冬、鍾楚翹CHOR 及音樂人SONi 組成一晚限定《櫻梅桃李》girl band 任特別嘉賓，展現出「萬物有時，各有花期」，象徵生命的不同階段與自我綻放的姿態！她亦特別演繹日文歌《More than Words》及L'Arc~en~Ciel《Honey》，為觀眾帶來意想不到的驚喜。

明憙獻唱與林一峰創作的《Little Love》，藉此答謝一直支持的家人及朋友。（官方圖片）

演出尾聲，她數度哽咽，多謝父親、特地由外國返港的妹妹及到場的朋友們，並分享：「這次創作系列叫《BELONGING》是因為你們都給了我一種歸屬感。我一直都是個孤寂感比較強，或者覺得自己格格不入的人。經歷了Belonging這個音頻旅程後，我覺得自己被療癒了，也明白如果有這種感覺，其實是可以勇敢發出自己內在的頻率，自然會產生共鳴與回響。我希望那些覺得自己格格不入的朋友，都能在我的音樂裡找到陪伴與歸屬感。而我會繼續努力，把我的頻率傳遞給大家，謝謝。」

陳明憙將音頻樂器融入流行音樂。（官方圖片）

她希望這次演出能讓更多人感受到音頻治療的作用，並鼓勵每個人追尋屬於自己的頻率，在療癒之路上持續前行，讓療癒不僅是一種感受，更是一種實踐，鼓勵人們在生活中保持對愛的渴望與信心。

演唱會最後，陳明憙以出道首支主打歌《拼圖》圓滿落幕，為入行十年的音樂之旅畫上完美句點。