叱咤2025｜歌手造型各有心思　天使翼唔夠勁仲可以擺棵樹上頭

《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（2026年1月1日）於亞博舉行，每逢上《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，各歌手都肯定花盡心思盛裝出席，非常好睇！今年各歌手又著成點？即刻帶大家睇！

Jace、謝安琪與馮允謙（葉志明攝）

江若琳（葉志明攝）

（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）

葉巧琳（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）

Manson有對翼（葉志明攝）

Manson有對翼（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）

（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）

Moon Tang（葉志明攝）

黃妍（葉志明攝）

黃健怡（葉志明攝）

陳明憙（葉志明攝）

鄧小巧（葉志明攝）

泳兒（葉志明攝）

黃淑蔓（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）

歸綽嶢（葉志明攝）

林愷鈴（葉志明攝）

馬天佑（葉志明攝）

kayan9896（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）

DAY@COLLAR（葉志明攝）

洪心怡（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）

康堤（葉志明攝）

Honey Punch（葉志明攝）

Dale（葉志明攝）

Amy Lo（葉志明攝）

IdG Bubbles（葉志明攝）

姚焯菲（葉志明攝）

張蔓姿（葉志明攝）

張蔓莎（葉志明攝）

Luna Is A Bep （葉志明攝）

GinLee（葉志明攝）

雲浩影（葉志明攝）

COLLAR（葉志明攝）

Sica（葉志明攝）

張天穎（葉志明攝）