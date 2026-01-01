叱咤2025｜歌手造型各有心思　天使翼唔夠勁仲可以擺棵樹上頭

撰文：黃梓恒
出版：更新：

《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（2026年1月1日）於亞博舉行，每逢上《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，各歌手都肯定花盡心思盛裝出席，非常好睇！今年各歌手又著成點？即刻帶大家睇！

Jace、謝安琪與馮允謙（葉志明攝）
江若琳（葉志明攝）
（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）
葉巧琳（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）
Manson有對翼（葉志明攝）
Manson有對翼（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）
（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）
Moon Tang（葉志明攝）
黃妍（葉志明攝）
黃健怡（葉志明攝）
陳明憙（葉志明攝）
鄧小巧（葉志明攝）
泳兒（葉志明攝）
黃淑蔓（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）
歸綽嶢（葉志明攝）
林愷鈴（葉志明攝）
馬天佑（葉志明攝）
kayan9896（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）
DAY@COLLAR（葉志明攝）
洪心怡（《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》節目截圖）
康堤（葉志明攝）
Honey Punch（葉志明攝）
Dale（葉志明攝）
Amy Lo（葉志明攝）
IdG Bubbles（葉志明攝）
姚焯菲（葉志明攝）
張蔓姿（葉志明攝）
張蔓莎（葉志明攝）
Luna Is A Bep （葉志明攝）
GinLee（葉志明攝）
雲浩影（葉志明攝）
COLLAR（葉志明攝）
Sica（葉志明攝）
張天穎（葉志明攝）
Kiri T（葉志明攝）
樂壇頒獎禮
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮