叱咤2025湯令山《用背脊唱情歌》奪至尊歌　前度moon tang咩反應?

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（2026年1月1日）假亞洲國際博覽館隆重舉行，眾歌曲中，雖然The Hertz《逆旅》播放率追平Gareth. T（湯令山）的《用背脊唱情歌》，但最終僅得專業推介叱咤十大第五位，而大熱的《用背脊唱情歌》眾望所歸終奪得「至尊歌」，林海峰以Gareth. T近期熱愛的金髮all-back及黑超造型現身，並背向鏡頭，表示自己要「用背脊頒情歌」，全場歡呼。

由於事前呼聲甚大，湯令山及其創作團隊有備而來，全部穿著繡上此曲歌詞的同款黑色戰衣，而Gareth. T發表得獎感受表示：「我係湯令山，我想多謝商台！其實踏上呢個舞台對我意義嚟講十分之重大，三年前上過呢個台，三年間咁樣過去咗，識嘅人多咗，學識嘢多咗，再一次踏上呢個舞台，想多謝一直以來支持我喜歡我嘅歌迷，同埋我公司華納音樂。都多謝一直以來唔喜歡我同埋評論我嘅朋友，因為你哋，我努力咁去進步。我想多謝曾經嘅心碎，令我有機會做《用背脊唱情歌》。都想多謝台上面每一位好朋友，隔空睇緊呢個直播嘅好朋友、好拍檔、人生導師——Wyman（黃偉文），最後都想多謝我屋企人，其實我想講嘅嘢都寫咗喺歌裏面，所以淨係想多謝大家比呢個機會我，聽我嘅歌，聽吓我想講啲乜。」

湯令山及其創作團隊全部穿著繡上此曲歌詞的同款黑色外套。（葉志明攝）

《用背脊唱情歌》由湯令山作曲、黃偉文填詞，講到主角不懂愛人、分手後只敢用背脊面向觀眾唱情歌，怕人見到自己的眼淚，而失去女友後，他也只剩歌迷喜歡自己。去年湯令山在商場搞《用背脊唱情歌》宣傳活動時，Gareth. T受訪時直認未忘掉舊愛moon Tang，藉此作品學習放下，對復合只能順其自然，更透露寫太多分手慘情歌：「寫咗好多喇，最傷心嗰首歌，曲同歌詞都係自己寫，但唔拎得出嚟俾大家聽。」而在他今晚獲獎時，除了有心思地共團隊表演「令山轉」外，鏡頭也不時影住前女友moon tang，她在台下微笑拍掌。

他今晚獲獎時，共團隊表演招牌「令山轉」，很有心思。（葉志明攝）

湯令山的外套繡上全曲最後一句歌詞「唯有等歌迷去喜歡我」。（葉志明攝）

湯令山講得獎感受時，鏡頭不時影住其前女友moon tang，她在台下微笑拍掌。

