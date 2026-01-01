叱咤2025｜馮允謙入行14年首奪男金　曾被樂壇前輩批評沒有hit歌

《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（2026年1月1日）於亞博舉行，馮允謙終於奪得入行14年以來第一個「叱咤樂壇男歌手」金獎，相信大家都會替他高興。

其實，上年馮允謙在《2024 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》已經無限接近「叱咤樂壇男歌手」金獎，可惜臨門一腳輸給陳卓賢。當時馮允謙接受訪問時被問到是否失望時，同門師妹Cloud 搶答戥他不值，因為過去見馮允謙十分努力，而馮允謙則指：「如果我話無失望係呃緊你哋，所以拎獎係隨緣。都替Ian高興，佢都寫好多歌，佢都有自己演唱會，呢年又有巡迴，所以戥佢高興。我唯有出年再努力啦。」

馮允謙上年坦言失望。（葉志明攝）

上年馮允謙憑《會再見的》奪至尊歌曲大獎，不過有關「唱作人金獎」及「男歌手金獎」的獎項卻輸給陳卓賢，馮允謙在兩項的獎項只是獲得銀獎的殊榮，另外至尊大碟獎專輯《EMO》亦同樣敗給陳卓賢的《Interlude》，令到網民為馮允謙感到不值。

陳卓賢（Ian）與馮允謙。（資料圖片）

馮允謙2011年參加無綫歌唱比賽《超級巨聲3》入行，不過直到近幾年才真正彈起。早年馮允謙登上《勁歌金曲》評分環節被單立文（豹哥）批沒有Hit歌，雖然及後豹哥指自己一向都很欣賞馮允謙，說真話只是希望看到他出頭。馮允謙曾接受《香港01》訪問時指自己都很感激所有給予意見的人，不過自己還是覺得要堅持做自己，而所創作的歌曲都是表達個人性格及經歷：「我近年都不會給自己太大壓力，亦都覺得沒有一個要討好所有人的需要，做好自己。做音樂首先要自己鍾意，如果連自己都不相信自己，別人冇可能相信你，所以要喜歡自己所做的事，只要真心喜歡做一件事，大家都會看到我用心去做。今年看到自己進步，無論好與否的評價都沒有放在心中，只是很高興能夠開紅館！」