鍾鎮濤開騷遇變數　女兒鍾懿頂上做和音被讚：人生最得意作品

鍾鎮濤B哥剛踏入2026年，便出發前往新加坡為他的《及時行樂》巡迴演唱會，進行第二站的演出。今次B哥繼續帶同兩名女兒鍾懿及鍾幗，一齊夾Band表演。不過，今次鍾懿Blythe不單為B哥任演唱會表演嘉賓，更臨時充當演唱會的和音員，她簡直可以說是一個「全能的女兒」。

鍾懿及鍾幗為爸爸的新加坡個唱任表演嘉賓。（公關圖片）

B哥日前與兩名女兒鍾幗（左）及鍾懿（右），在新加坡的個唱上夾band演出。（公關圖片）

和音員缺陣，鍾懿臨危受命

在剛過去的周末，B哥在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行了《及時行樂主題演唱會》，就在演出前的一晚，B哥突然收到演唱會總監的消息，表示其中一位馬來西亞的女和音因身體不適，要馬上回馬來西亞就醫，所以不能演出，鍾懿得知這消息後，竟自薦為今次演唱會當和音員。

鍾懿（圖中最右）臨時上陣為B哥的新加坡個唱做和音。（公關圖片）

Blythe為B哥新加坡個唱任和音。（公關圖片）

北影高材生的舞台實力

正在北京就讀北京電影學院導演系研究生的鍾懿，今次在B哥演唱會上，除了與爸爸及妹妺合唱多首歌曲外，自己還獨唱了《記得》及《小鎮姑娘》兩首歌曲，最後還為爸爸的演唱會任和音員，她的多才多藝，絕對可以說是「全能」。

Blythe讀書叻、能歌善舞，就連做和音也稱職，堪稱是「全能」。（公關圖片）

從小聽歌練就的父女默契

對於問到為何會突然當上和音員，鍾懿謂：「因為下晝綵排嘅時候，知道咗和音姐姐唔舒服，咁個show 突然冇咗個女和音，咁當爹哋係度綵排嘅時候，我就問咗一個工作人員攞咗枝咪，然後我就唱和音。之後首歌完咗，我就同爹哋講，其實我可以幫手做和音，佢起初仲話唔駛，點知大家發現原來頭先係我唱和音，因為爹哋以為頭先係program（預先錄好的和音），之後知道其實係我做和音之後，都贊成同埋覺得我可以做到。」

問到她又要做表演嘉賓，又要做和音，會唔會覺得有點分身不暇？她說：「都唔會，因為其實爹哋啲歌，我由細聽到大，都好熟，所以幫佢啲歌做和音，一啲都唔難。」

Blythe 樣子甜美，歌聲非常動聽。（公關圖片）

B哥人生中最得意的「作品」

完show後，總監Polly 特別到後台讚揚Blythe ，讚她不單唱歌唱得好，而且臨時上陣做和音，都做得非常稱職，polly笑謂：「good job blythe！唔該晒你嘅和音，你可以問你爹哋攞支票，收人工。」Blythe則說：「唔會啦，我同佢冇計呢啲。最重要係爹哋個show 可以順順利利，和音姐姐身體快啲好番，所有人都健康快樂。」鍾懿不單止「全能」，而且又孝順又乖，難怪B哥在台上介紹她時，形容鍾懿是他人生中最得意的「作品」。