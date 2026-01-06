Dream Concert演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+陣容名單+連結

Dream Concert 韓國夢想演唱會將於 2026 年 2 月 6 日（星期五）及 2 月 7 日（星期六）晚上 6:30 係啟德主場館舉行，門票將於大麥網、HKTicketing 及「遛九文化」小程序公開發售。即刻睇內文了解購買門票攻略、場地座位表及交通！

Dream Concert韓國夢想演唱會將於2026年2月6日（星期五）及2月7日（星期六）18:30在啟德主場館舉行。（官方圖片）

Dream Concert 2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年2月6日（星期五）及2月7日（星期六）

演唱會時間：18:30

演唱會地點：啟德主場館

門票價錢：港幣/人民幣：$2,488｜$2,288｜$1,988｜$1,588｜$1,388｜$1,188｜$988｜$788

門票手續費：每張$120

Dream Concert 2026香港 | 恒生Mastercard信用卡優先購票

優先訂票渠道：HK Ticketing

優先開賣日期：2026年1月6日(星期二)

優先開賣時間：中午12 時 00 分至下午 8 時 00 分

優先購票票價：港幣2,488 / 港幣2,288 / 港幣1,988​

門票手續費：每張$120

*購票前必須先登記成爲HK Ticketing會員

Dream Concert 2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：大麥網、HKTicketing、「遛九票务」小程序

公開開賣日期：2026年1月7日(星期三)

公開開賣時間：上午10點

門票手續費：每張$120

*每註冊賬戶限購買6張門票

*購票前必須先登記成爲HK Ticketing會員

Dream Concert 2026香港 | 座位表

Dream Concert 2026香港 | 出演嘉賓

1.李泰民

2.THE BOYZ

3.CBX

4.華莎

5.BamBam

Dream Concert 2026香港 | 大麥4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

Dream Concert 2026香港 | 交通

Dream Concert 2026香港交通｜【1】港鐵：

觀眾可乘搭香港鐵路（港鐵）屯馬綫，於啟德站D出口或宋皇臺站D出口下車後步行約5至10分鐘，前往啟德體育園。

前往啟德體育園的地鐵路線圖（啟德體育園）

Dream Concert 2026香港交通｜【2】巴士

啟德體育園鄰近三個主要巴士站：九龍城轉車站（亦稱富豪東方酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站。多達60條路線將途經啟德體育園附近的巴士站。

Dream Concert 2026香港交通｜【3】專線小巴

前往啟德體育園的訪客可透過小巴服務輕鬆到達園區。園區附近設有多條小巴路線，提供往返園區的便利交通，全部均在步行範圍內。

Dream Concert 2026香港交通｜【4】渡海小輪

訪客可從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，然後步行到啟德主場館。

北角碼頭來往九龍城碼頭的船期 （來源：新渡輪）

Dream Concert 2026香港交通｜【5】過境直通巴士

訪客可乘過境直通巴士，經深圳灣口岸往返啟德體育園及多個大灣區地點，包括深圳、廣州、花都、中山、佛山、順德、番禺、江門、新會、台山及鶴山等。

過境直通巴士上落客區位於啟德主場館地面G樓的旅遊巴停泊處，乘客可從啟德主場館2樓H閘外的扶手電梯，直達地面G樓的上落客區。