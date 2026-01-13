FNC BAND KINGDOM香港2026｜門票攻略＋購票連結＋座位表

FNC BAND KINGDOM 香港站將於2026年2月28日(六)／3月1日(日)下午在香港西九文化區 安盛竹翠公園舉行，屆時會在KKTIX、大麥、Trip、携程開始公開發售，即刻看內文了解如何搶門票、場地座位表及交通！



FNC BAND KINGDOM 香港站演唱會詳情

FNC 樂隊FNC BAND KINGDOM 香港站海報（IG@wanxing.mo.ltd）

FNC BAND KINGDOM香港2026｜詳情

演唱會日期：2月28日(六)／3月1日(日)

演唱會時間：下午6時正／下午5時正

演唱會地點：香港西九文化區 安盛竹翠公園

門票價錢：HKD VIP$1,688 / A$1,288 / B$888

公開發售平台 ：KKTIX、大麥、Trip.com、携程

公開開賣日期：1月19日(一)

公開開賣時間：中午12時

FNC 樂隊FNC BAND KINGDOM 香港站fans benefits價格（IG@wanxing.mo.ltd）

FNC BAND KINGDOM香港2026｜座位表

FNC BAND KINGDOM 香港站將於2026年2月28日(六)／3月1日(日)下午6時／下午5時在香港西九文化區 安盛竹翠公園舉行。

FNC BAND KINGDOM 香港站座位表。（IG@wanxing.mo.ltd）

FNC BAND KINGDOM香港2026｜KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。