Tomorrowland音樂節2026泰國｜門票攻略＋登記/購票連結＋陣容

Tomorrowland Thailand 音樂節將於2026年12月11日至13日晚上8時在泰國春武里府的Wisdom Valley舉行，屆時會開始預先註冊，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

Tomorrowland音樂節將於2026年12月11日至13日在晚上8時舉行。（IG@tomorrowland）

Tomorrowland音樂節2026泰國 | 詳情

演唱會日期：12月11日至13日
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：泰國春武里府的Wisdom Valley
門票價錢：單日票 GA：5,100 THB／單日 VIP：8,200 THB／三日通票 GA：12,500 THB／三日 VIP：20,200 THB
公開發售平台 ：登記、購票網址
公開開賣日期：2026/3/7（六）

Tomorrowland音樂節宣傳海報（IG@tomorrowland）

Tomorrowland音樂節2026泰國 |預先登記註冊

預先註冊開放時間：2026年1月8日（四）15時
預先註冊平台 ：登記、購票網址

可以在 Tomorrowland 的官方網站購票及進行線上付款。由於全球樂迷門票需求量大，門票通常非常難搶，因此務必把握好售票的日期！

Tomorrowland音樂節2026泰國 |陣容

Tomorrowland 泰國 2026 演出陣容將近期公佈。

