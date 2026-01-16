天王級創作歌手因飛機失事遇難身亡　終年34歲　遺愛妻與三名子女

哥倫比亞天王級流行民謠音樂創作歌手Yeison Jiménez因飛機失事身亡，終年34歲。意外發生在當地時間1月10日，當時Jiménez乘坐的私人飛機在哥倫比亞博亞卡省墜毀，機上包括其經理人在內，6人全數罹難。

哥倫比亞天王級歌手Yeison Jiménez因飛機失事身亡，終年34歲。（IG圖片）

私人飛機起飛後傳巨響

綜合外媒報導，失事的私人飛機於當地時間10日起飛後不久，便傳出引擎巨響，隨後不幸墜落並引發大火。哥倫比亞當局證實，機上6人全數罹難，除了Yeison Jiménez，還包括其經理人Jefferson Osorio，事故的具體原因仍在調查中。Jiménez所屬的記錄人公司及《Billboard》已證實消息。

哥倫比亞當局證實，機上6人全數罹難。（IG圖片）

Jiménez事業正處於人生高峰

Yeison Jiménez是哥倫比亞家喻戶曉的歌手，其獨特的音樂風格完美融合了墨西哥傳統鄉村音樂與哥倫比亞本土音樂元素，在IG擁有超過540萬粉絲。其音樂事業於2024年迎來高峰，更在哥倫比亞首都波哥大的「Movistar Arena」一連舉辦三場演唱會，寫下哥倫比亞流行民謠界前無古人的新紀錄。

Yeison Jiménez是哥倫比亞家喻戶曉的歌手。（IG圖片）

Jiménez遺愛妻與三名子女

Jiménez原訂今年3月28日再舉辦大型演唱會，門票可謂一票難求，如今遇難身亡，令大批歌迷感震驚及不捨。Jiménez遺下妻子與三名年幼子女，博亞卡省省長辦公室也發表聲明，宣布全省為他致哀，有大批粉絲舉行了大型悼念儀式，紀念一代巨星的驟然離世。

Jiménez遺下妻子與三名年幼子女。（IG圖片）

對於Jiménez的離世，粉絲感到震驚與不捨。（Getty Images）