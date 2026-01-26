草蜢演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

草蜢「Three In Love」演唱會將於2026年4月28日至5月3日（星期二至星期日）20:15在紅磡香港體育館舉行，會在cityline優先開賣門票，並會在URBTIX 城市售票網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

草蜢將於今年4月28日至5月3日，假紅磡香港體育館舉行一連6場「Three In Love 草蜢演唱會2026」。（公關提供）

草蜢演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：4月28日至5月3日（星期二至星期日）

演唱會時間：20:15

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：HK $1280／$780／$580

草蜢演唱會2026香港 | 中銀信用卡獨家優先訂票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2月4日（星期三）上午10時－ 2月6日（星期五）晚上11時59分

2月4日（星期三） ：中銀銀聯信用卡

2月5日 － 2月6日（星期四、五）：所有中銀信用卡

草蜢演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：URBTIX 城市售票網

公開開賣日期：2月10日（星期二）

公開開賣時間：上午10時

草蜢演唱會2026香港 | 座位表

有待官方公佈

草蜢演唱會2026香港 | Urbtix 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

草蜢演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站