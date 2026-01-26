草蜢4月紅館連開6場慶40周年　特設GenZ專屬歌單打造沉浸式的士高

香港殿堂級跳唱天團草蜢出道逾40年，將於今年4月28日至5月3日，假紅磡香港體育館舉行一連6場《Grasshopper Three In Love 草蜢演唱會2026》。演唱會型爆海報今日率先曝光，草蜢預告有驚喜，除了追隨逾40年的「元老粉」盡享回憶殺，更為GenZ「嫩粉」特設專屬歌單，總之全場all in跳到盡！

4月紅館開6場賀成軍40載

草蜢日前才剛剛完成上一個演唱會世界巡演，馬不停蹄，立即展開成軍40周年全新企劃，並以今年4月紅館演唱會揭開序幕。早前他們一身華麗造型拍攝演唱會海報，蔡一智（阿智）說：「記得上次影演唱會海報係2022年，眨吓眼上一個演唱會做咗幾年，今日我哋又再靚靚仔仔影全新演唱會海報，時間真係過得好快。」

蔡一傑狂敷Mask拍攝

蘇志威（蘇老闆）說：「今日見我哋著到咁閃咁靚，就知道我哋嚟緊4月演唱會有幾咁靚。」阿智揚言影海報只是「頭盤」，正式開騷的服飾和舞台布置將靚多十倍。蔡一傑（傑仔）說：「我哋由早上開始，拍咗接近七個小時。我噚晚敷咗幾個mask先至瞓，確保今日好fresh。」三子狀態大勇，不停攞甫士、換靚衫，一絲不苟。

海報拍攝班底陣容強勁

海報拍攝班底陣容強勁，創作總監朱祖兒、攝影師Sam Wong和化妝師Eunice Wong等都與草蜢合作無間，朱祖兒更是由草蜢第四張唱片開始合作，接近30年，一手包辦他們的唱片和演唱會海報。阿智說：「我哋呢個組合好多年，好有默契。今次最難係我哋三個分開拍攝，互相唔知道對方嘅動作，要估對方做咩動作。」打頭陣的傑仔說：「我要考慮埋佢兩個會點做，手勢動作幅度唔可以遮到佢哋，要靠想像力。」合作了逾40年，草蜢默契不容置疑。

心水歌太多陷選曲困難

至於演唱會歌單，由於草蜢三子、經理人林珊珊，以及Fans都各有心水，所以還在計畫中。傑仔說：「我哋做咗40年，好多心機血汗，歷年來做過嘅唱片入面，就算精選都好多，真係唔知唱邊啲歌好。」阿智搶先預告將為GenZ炮製專屬歌單，傑仔說：「依家大熱Cantopop，我哋嘅歌完全中晒所有朋友嘅心，可以一齊玩，一定非常開心。」阿智笑說：「想體驗『沉浸式香港的士高』嘅朋友，今年四月，你發達啦，有草蜢陪你！」

三子約定全場Dress Code

蘇老闆表示：「呢個世界太無常，唔知幾時再有下一次，所以要珍惜今次！」阿智認同：「上次開紅館仲係疫情，觀眾都戴口罩，今年大家可以盡情尖叫，我哋亦可以見到觀眾嘅笑臉，可以一齊大合唱！」傑仔揚言稍後公布dress code，希望觀眾一齊打扮得靚靚，盡情投入草蜢演唱會世界。

