衛蘭演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

衛蘭「OUT OF FRAME」演唱會將於2026年3月21日（星期六）晚上8點在銀河綜藝館舉行，將會在BOOKYAY優先訂票，會在銀河票務、大麥、貓眼、Trip.com、攜程、Klook、UUTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



衛蘭「OUT OF FRAME」澳門演唱會將於2026年3月21日（星期六）晚上8點在銀河綜藝館舉行。（ig@toptopproductions）

衛蘭演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：3月21日（星期六）

演唱會時間：晚上8點

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：HKD/MOP 1380｜1080｜780｜580｜380

衛蘭演唱會2026澳門 | 優先訂票

優先訂票平台：BOOKYAY

優先訂票日期：2月3日（星期二）上午11點 至 2月5日（星期四）上午10點59分

衛蘭演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：銀河票務｜大麥｜貓眼｜Trip.com 購票｜Klook 購票｜UUTIX

公開開賣日期：2月5日 （星期四）

公開開賣時間：上午11時正

衛蘭演唱會2026澳門 | 座位表

有待官方公佈

衛蘭演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。