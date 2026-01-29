NCT WISH跳唱TWICE〈TT〉全場嗨爆　苦練廣東話告白粉絲感動全場

K-pop男團NCT WISH雖然出道只是短短兩年，但從去年開始，已經正式展開首個屬於他們的solo巡演。而在剛剛過去的1月24和25日，他們就來到亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH: Our WISH’ IN HONG KONG》香港演唱會。在超過兩個多小時的演出，他們預備了20多首歌曲，並配合粉絲們的中控手燈，營造了最美麗的舞台。

NCT WISH在剛剛過去的1月24和25日，他們就來到亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH: Our WISH’ IN HONG KONG》香港演唱會。（圖片來源:iMe）

鋼琴深情彈奏

NCT WISH為了答謝觀眾支持，特別準備了象徵他們的天藍色星星掛飾作為入場小禮物，相當有紀念價值。演唱會正式開始，SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO和SAKUYA穿著閃亮的灰色西裝像王子一樣出場，並以他們首張迷你專輯的同名歌曲〈Steady〉，呼應作為演唱會的第一首歌曲。最意想不到是他們在獻唱〈Songbird〉和〈Skate〉之間，還加插了鋼琴彈奏的表演，盡顯NCT WISH的音樂才華和深情一面。

演唱會正式開始，SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO和SAKUYA穿著閃亮的灰色西裝像王子一樣出場。（ig@nctwish_official）

NCT WISH為了答謝觀眾支持，特別準備了象徵他們的天藍色星星掛飾作為入場小禮物，相當有紀念價值。（圖片來源:iMe）

全員苦練廣東話

為了盡快跟想念已久的粉絲們好好見面，NCT WISH在唱完〈Reel-ationship〉後，便正式跟現場觀眾打招呼，他們還一起用廣東話說：「大家好，我哋係NCT WISH！」隨即引來歌迷的熱烈回應。之後每位成員也輪流以廣東話再作自我介紹，發音相當準確，足見他們為了這次香港演唱會作好充足準備。

NCT WISH用廣東話打招呼：「大家好，我哋係NCT WISH！」隨即引來歌迷的熱烈回應。（圖片來源:iMe）

成員親筆手寫廣東話紙花

之後，他們還一口氣表演了〈Wishful Winter〉、〈Baby Blue〉、〈Cheat Code〉等超過十首歌曲才再來到聊天環節，將全場氣氛推至高峰。而他們就特別提到，原來在表演時噴出來的紙粹，都是由每位成員特別預備的手寫紙花，他們更以廣東話介紹上面的內容。RYO就是「你們嘅愛，我哋收到啦」、SION：「香港見，下次一定返嚟！」、YUSHI：「多謝你，將今晚變得咁特別！」、SAKUYA：「這趟旅程很難忘！」、JAEHEE：「與你們相遇超幸福！」還有RIKU：「傳送快樂給NCTzen WISH─發送完畢！」每位成員也用心地寫，中文字又十分可愛，觀眾收到也非常喜歡！

原來在表演時噴出來的紙粹，都是由每位成員特別預備的手寫紙花，他們更以廣東話介紹上面的內容。（圖片來源:iMe）

加碼翻跳TWICE〈TT〉

意想不到是NCT WISH還答應粉絲的要求，每位成員都重演了早前在音樂節目上，跳唱TWICE〈TT〉的部份，又跟大家一起玩人浪，如派對一樣融洽。最後，在encore的部份，觀眾們更以紙牌砌出「WISH」的字樣，讓成員們相當感動，並以廣東話回應：「多謝！」又一起以韓文大聲高呼：「西珍妮（粉絲匿稱）愛你們！」再拍攝大合照，完滿地完成整個演出。