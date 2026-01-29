Twins 粉絲見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

Twins「25週年1314新春限定」粉絲見面會將於2026年2月13日（星期五）和2月14日（星期六）下午1點在香港AXA dreamland 安盛創夢館舉行，會在KKTIX、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

*今次粉絲見面會既是新春限定版，更是香港限定，因為只此兩場，絕無加場及巡演。

>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

Twins「25週年1314新春限定」粉絲見面會將於2026年2月13日（星期五）和2月14日（星期六）下午1點在AXA dreamland 安盛創夢館舉行。（ig@eeg_music）

Twins見面會2026香港 | 詳情

Twins見面會2026香港 | 詳情 演唱會日期： 2月13日（星期五）、2月14日（星期六） 演唱會時間： 下午1點 演唱會地點： AXA dreamland 安盛創夢館 門票價錢： 港幣/人民幣 $1980｜$1680

Twins見面會2026香港 | 福利

*福利包括Hi-bye、玩遊戲、更有機會2:1專屬合照！除此之外，每位到場的Fans都能收到由Twins親自送出的專屬新春祝福。

Twins「25週年1314新春限定」粉絲見面會票價福利。（ig@eeg_music）

Twins「25週年1314新春限定」粉絲見面會具體時間安排。（ig@eeg_music）

Twins見面會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：KKTIX、大麥

公開開賣日期：2月2日（星期一）

公開開賣時間：中午12點

>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

Twins見面會2026香港 | 座位表

Twins「25週年1314新春限定」粉絲見面會座位表。（ig@eeg_music）

Twins見面會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。