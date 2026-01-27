LCK Cup英雄聯盟決賽2026香港｜門票優先/公售攻略+連結+座位表
2026 LCK Cup Finals in Hong Kong《英雄聯盟》LCK盃決賽將於2026年2月28日（星期六）與3月1日（星期日）下午4時在啟德體育園舉行，韓國電競傳奇Faker（李相赫）將有望登陸香港大秀操作，更傳有韓星來港。屆時門票會在HK Ticketing開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
LCK Cup《英雄聯盟》決賽2026香港 | 詳情
日期：2月28日（星期六）：Lower Bracket Semi-Finals（敗者組決賽） ；3月1日（星期日）：Grand Final（總決賽）
時間：下午4時開賽 (下午2時開放入場)
地點：啟德體藝館
門票價錢：2日VIP套票$2776 /SVIP$1,688 / VIP$1,388 / A級$1,188 / B級$888 / C級$688 /D級 $488
*無障礙通道座位﹕HK$688
顧客服務費：$50
***請先成為hkTicketing會員
LCK Cup《英雄聯盟》決賽2026香港 | 優先購票
優先訂票渠道：PAYKOOL - hkTicketing
門票發售時間：1月29日早上10點至晚上8點
限購：4張
公開發售平台 ：HK Ticketing/大麥網
公開開賣日期：2026年1月30日（五）
公開開賣時間：上午10時
限購：4張
LCK Cup《英雄聯盟》決賽2026香港 | 座位表
《英雄聯盟》LCK Cup決賽2026香港 | HKTicketing 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
《英雄聯盟》LCK Cup決賽2026香港 | 交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙