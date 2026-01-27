LCK Cup英雄聯盟決賽2026香港｜門票優先/公售攻略+連結+座位表

2026 LCK Cup Finals in Hong Kong《英雄聯盟》LCK盃決賽將於2026年2月28日（星期六）與3月1日（星期日）下午4時在​啟德體育園舉行，韓國電競傳奇Faker（李相赫）將有望登陸香港大秀操作，更傳有韓星來港。屆時門票會在HK Ticketing開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



2026《英雄聯盟》 LCK Cup宣佈總決賽將在香港舉行。（IG@lckofficial）

LCK Cup《英雄聯盟》決賽2026香港 | 詳情

日期：2月28日（星期六）：Lower Bracket Semi-Finals（敗者組決賽） ​；3月1日（星期日）：Grand Final（總決賽） ​

時間：下午4時開賽​ (下午2時開放入場)

地點：啟德體藝館

門票價錢：2日VIP套票$2776 /SVIP$1,688 / VIP$1,388 / A級$1,188 / B級$888 / C級$688 /D級 $488​

*無障礙通道座位﹕HK$688

顧客服務費：​$50

LCK Cup《英雄聯盟》決賽2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：PAYKOOL - hkTicketing

門票發售時間：1月29日早上10點至晚上8點

顧客服務費：​$50

限購：4張

公開發售平台 ：HK Ticketing/大麥網⁣

公開開賣日期：2026年1月30日（五）

公開開賣時間：上午10時​

顧客服務費：​$50

限購：4張

《英雄聯盟》LCK Cup決賽2026香港海報（IG@hkticketing）

屆時韓國電競傳奇Faker（李相赫）有望登陸啟德大秀操作。（IG@faker）

LCK Cup《英雄聯盟》決賽2026香港 | 座位表

2026LCK盃決賽將於2026年2月28日（星期六）與3月1日（星期日）下午4時在​啟德體育園舉行。

《英雄聯盟》LCK盃香港決賽2026座位表（IG@hkticketing）

《英雄聯盟》LCK Cup決賽2026香港 | HKTicketing 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

韓國傳奇電競選手Faker在2025年拿下人生第五座世界冠軍，成為韓國電子競技當之無愧的第一人。（Facebook / @LOL Esports）

日前韓國總統李在明就親自將韓國最高體育榮耀「青龍勳章」頒發給電競選手Faker。（YouTube@KNN_NEWS）

《英雄聯盟》LCK Cup決賽2026香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙