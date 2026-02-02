曾為衛蘭編曲香港女歌手殺入格林美　擁投票權身分預告4月開騷

《第68屆格林美獎頒獎典禮》於洛杉磯圓滿落幕，香港獨立製作人兼歌手XTIE以Recording Academy投票會員身份，獲邀出席多項由錄音學院主辦的官方活動，成為香港音樂人於國際音樂舞台上的重要里程碑。



《第68屆格林美獎頒獎典禮》於洛杉磯圓滿落幕，香港獨立製作人兼歌手XTIE以Recording Academy投票會員身份，獲邀出席多項由錄音學院主辦的官方活動。（官方提供圖片）

有幸與Rei Ami合照留念

曾為衛蘭、許廷鏗及《全民造星 IV》主題曲擔任編曲的XTIE，此行參與多場官方活動，包括「Resonator Awards」晚宴、「Recording Academy’s Producers & Engineers Wing Celebration」聚會，以及頒獎禮當日早上舉行的「GRAMMYs Premiere Ceremony」、中午的「The 68th GRAMMY Awards」及晚間After Party。其中，XTIE在「GRAMMYs Premiere Ceremony」中，身穿國際品牌 Dolce & Gabbana（D&G）贊助的紅色禮服亮相，備受矚目；並與歌手 Rei Ami合影。而Rei Ami參與演唱的Netflix 動畫《K-pop 惡魔獵人》的 OST《金色（Golden）》，該作品榮獲本屆「最佳視覺媒體作曲獎(Best Song Written For Visual Media)。」

XTIE有幸與Rei Ami合照留念。（官方提供圖片）

首位香港製作人及歌手參加格林美

首次以投票會員身份親身參與格林美相關活動，XTIE坦言既興奮亦眼界大開。於頒獎禮前舉行、專為表揚女性音樂人而設的「Resonator Awards」晚宴上，她分享：「現場幾乎全是女性音樂人，這個畫面很震撼，也讓我感受到自己並不渺小。大家在音樂工業中平等交流、互相支持，前輩亦沒有距離感，十分鼓舞人心。」她亦表示，當晚身穿由亞洲女設計師品牌Shiatzy Chen設計的禮服出席活動，別具意義，象徵女性創作者之間的相互支持與連結。

首次以投票會員身份親身參與格林美相關活動，XTIE坦言既興奮亦眼界大開。（官方提供圖片）

她補充，音樂製作行業中女性僅佔約4%，「Resonator Awards」致力推動更多女性加入音樂製作行列，並透過捐款及獎學金支持新晉女性音樂人。XTIE自己亦是受惠者之一，去年曾獲相關獎學金資助，前往巴黎參與大師班進修。

同日多場格林美官方活動中，XTIE最期待盛裝出席頒獎禮，並親身觀賞Lady Gaga、Justin Bieber、Zara Larsson等國際音樂人的演出。她形容這次經驗不僅是觀摩，更是一次難得的國際交流與學習機會。

同日多場格林美官方活動中，XTIE最期待盛裝出席頒獎禮，並親身觀賞Lady Gaga、Justin Bieber、Zara Larsson等國際音樂人的演出。（官方提供圖片）

作為擁有格林美投票權的香港女歌手，XTIE亦分享成為投票會員的條件：「錄音學院會員按音樂行業身份分為『唱作類』及『專業類』。唱作類包括作曲、填詞及歌手等，只要提交相關業內資歷證明，並獲兩位行內人士推薦，經審核後便可成為會員。」

作為擁有格林美投票權的香港女歌手，XTIE亦分享成為投票會員的條件。（官方提供圖片）

希望以自身經歷證明亞洲音樂的多元性

回到香港，XTIE主要從事幕後音樂製作，同時亦持續發表個人廣東歌作品。她坦言，在香港以獨立音樂人身份發展並不容易，尤其在資源及財政支援有限的情況下，不少音樂人仍需兼顧正職維持生計，但她認為音樂人的天份與努力，理應被視為一份值得全力投入的專業。

XTIE坦言，在香港以獨立音樂人身份發展並不容易，不少音樂人仍需兼顧正職維持生計。（官方提供圖片）

透過今次格林美之行，XTIE希望以香港女性音樂製作人的身份向世界傳達一個訊息：「亞洲音樂並不只有K-Pop，還有許多不同風格與可能性。」對於同行音樂人，她不想流於一句「不要放棄」，因為深知過程艱難，但她鼓勵大家珍惜能夠創作音樂的幸運與幸福，保持熱誠，享受當下。

展望未來，XTIE計劃於四月舉行個人演唱會，並於暑假推出全新專輯，持續創作與演出。她期望未來能與更多海外音樂人合作，並以自身經歷啟發更多女性投身音樂製作行列：「行業中女性製作人的比例仍然偏低，缺乏可參照的榜樣。我希望自己能成為其中一個例子，鼓勵更多女性勇敢加入這個領域。」