格林美｜Kendrick Lamar橫掃Rap獎項　Billie Eilish贏得年度歌曲

全球樂壇年度盛大盛事，第68屆格林美獎（2026 Grammy Awards）頒獎典禮於香港時間2月2日上午9點揭曉，本屆入圍名單話題十足，Rap天王Kendrick Lamar以9項提名領跑，女神卡卡Lady gaga入圍7項緊追在後，而BLACKPINK成員Rosé與

Bruno Mars合作的洗腦單曲《APT.》與紅遍全球的《K-pop獵魔女團》主題曲《GOLDEN》是否有機會搶下年度歌曲，都令人格外期待，《TVBS新聞網》為讀者不斷更新得獎名單。



表演亮點部分，Rosé與Bruno Mars將同台演唱《APT.》，還有睽違4年重返舞台，再次站上格林美演出，最佳新人入圍者如KATSEYE、Sabrina Carpenter也將帶來演出。

點擊查看第68屆格林美獎重點得獎名單：

+ 13

第68屆格林美獎重點得獎名單

年度製作

《Luther》— Kendrick Lamar & SZA

年度專輯

《Debí Tirar Más Fotos》— Bad Bunny

年度歌曲

《Wildflower》— Billie Eilish

最佳新人

Olivia Dean

最佳流行個人演出

《Messy》— Lola Young

最佳流行舞曲錄音

《Abracadabra》— LADY GAGA

最佳流行重唱／團體演出

《Defying Gravity》— Cynthia Erivo & Ariana Grande

最佳流行演唱專輯

《Mayhem》— LADY GAGA

最佳舞曲／電子專輯

《Eusexua》— FKA Twigs

最佳搖滾專輯

《Never Enough〉— Turnstile

最佳另類音樂專輯

《Songs of a Lost World》 — The Cure

最佳Rap表演

《Chains & Whips》— Clipse feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

最佳Rap專輯

《GNX》— Kendrick Lamar）

最佳Rap歌曲

《TV Off》— Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay

最佳當代鄉村專輯

《Beautifully Broken》— Jelly Roll

最佳視覺媒體原聲合輯

《罪人們Sinners》— Ludwig Göransson

最佳視覺媒體原創歌曲

《Golden》— Huntr/x (《Kpop 獵魔女團》)

全球影響力獎

Pharrell Williams

延伸閱讀：格林美紅地氈︱Justin Bieber驚喜現身 有歌手半裸露乳環極震撼

+ 10

延伸閱讀：

傳奇歌王巴瑞曼尼洛確診肺癌 緊急切除肺部

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】