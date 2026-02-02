格林美｜Kendrick Lamar橫掃Rap獎項 Billie Eilish贏得年度歌曲
全球樂壇年度盛大盛事，第68屆格林美獎（2026 Grammy Awards）頒獎典禮於香港時間2月2日上午9點揭曉，本屆入圍名單話題十足，Rap天王Kendrick Lamar以9項提名領跑，女神卡卡Lady gaga入圍7項緊追在後，而BLACKPINK成員Rosé與
Bruno Mars合作的洗腦單曲《APT.》與紅遍全球的《K-pop獵魔女團》主題曲《GOLDEN》是否有機會搶下年度歌曲，都令人格外期待，《TVBS新聞網》為讀者不斷更新得獎名單。
表演亮點部分，Rosé與Bruno Mars將同台演唱《APT.》，還有睽違4年重返舞台，再次站上格林美演出，最佳新人入圍者如KATSEYE、Sabrina Carpenter也將帶來演出。
第68屆格林美獎重點得獎名單
年度製作
《Luther》— Kendrick Lamar & SZA
年度專輯
《Debí Tirar Más Fotos》— Bad Bunny
年度歌曲
《Wildflower》— Billie Eilish
最佳新人
Olivia Dean
最佳流行個人演出
《Messy》— Lola Young
最佳流行舞曲錄音
《Abracadabra》— LADY GAGA
最佳流行重唱／團體演出
《Defying Gravity》— Cynthia Erivo & Ariana Grande
最佳流行演唱專輯
《Mayhem》— LADY GAGA
最佳舞曲／電子專輯
《Eusexua》— FKA Twigs
最佳搖滾專輯
《Never Enough〉— Turnstile
最佳另類音樂專輯
《Songs of a Lost World》 — The Cure
最佳Rap表演
《Chains & Whips》— Clipse feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
最佳Rap專輯
《GNX》— Kendrick Lamar）
最佳Rap歌曲
《TV Off》— Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay
最佳當代鄉村專輯
《Beautifully Broken》— Jelly Roll
最佳視覺媒體原聲合輯
《罪人們Sinners》— Ludwig Göransson
最佳視覺媒體原創歌曲
《Golden》— Huntr/x (《Kpop 獵魔女團》)
全球影響力獎
Pharrell Williams
