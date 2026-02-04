亞洲咖啡音樂節2026香港｜門票攻略＋購票連結＋活動簡介
亞洲咖啡音樂節將於2026年3月6日（星期五）、7日（星期六）、8日（星期日）在啟德體育園 · 東營舉行，會在HKticketing優先搶購，在klook、大麥、trip.com、貓眼開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
亞洲咖啡音樂節2026香港 | 詳情
活動時間：
＊3月6日 12:30 pm-8:30 pm
＊3月7日 10:00 am-8:30 pm
＊3月8日 10:00 am-8:30 pm
演唱會地點：啟德體育園 · 東營
門票價錢：HK$800｜$330｜$140｜$40
（票價不包括每張門票HK$25之顧客服務費）
HKticketing獨家尊享通行證﹕HK$800
-3日全日通行證
-3杯臻選咖啡
-Exclusive Zone 禮遇
-限定咖啡杯
-3張咖啡莊園之旅收藏卡
-特快進場通道
3日全日通行證﹕HK$330
-3日全日通行證
-6杯限定尊享咖啡
*每日限換2杯
*指定時段換領1杯
1日全日通行證：HKD$140
- 1日全日通行
- 2杯限定尊享咖啡 （每杯100ml,2款不同豆種風味）
*指定時段換領1杯
*購票時選定活動期間1天進場，生效後不能重復使用及不得更改日期
基本通行證﹕HK$40
-1日全日通行證
亞洲咖啡音樂節2026香港 | 優先購票
優先訂票渠道：HKTicketing
門票發售時間：2026年2月4日(星期三) 上午10時
亞洲咖啡音樂節2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：Klook、大麥、Trip.com Group、貓眼
公開開賣日期：2026年2月6日(星期五)
公開開賣時間：中午12點
亞洲咖啡音樂節2026香港 | 3天活動簡介
3月6日
1. ACMF Ceremony
2. 咖啡拉花大賽(凖決賽 A組)
3. 表演嘉賓：ANDY 安哲逸
3月7日
1. 咖啡拉花大賽(準決賽B組)
2. 咖啡特調大赛(決賽)
3. 表演嘉賓：Michael C
4. 表演嘉賓：Lagchun 力臻
5. 表演嘉賓：Wooly 楊宜蓉
3月8日
1. 咖啡烘焙大賽(決赛)
2. 咖啡拉花大赛(決赛)
3. 咖啡杯測大赛(決赛)
4. 表演嘉賓Phil Lam 林奕匡
5. 表演嘉賓Cath 黄妍
亞洲咖啡音樂節2026香港 | 交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙