亞洲咖啡音樂節2026香港｜門票攻略＋購票連結＋活動簡介

亞洲咖啡音樂節將於2026年3月6日（星期五）、7日（星期六）、8日（星期日）在啟德體育園 · 東營舉行，會在HKticketing優先搶購，在klook、大麥、trip.com、貓眼開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

亞洲咖啡音樂節將於2026年3月6日（星期五）、7日（星期六）、8日（星期日）一連3日在啟德體育園 · 東營舉行。（ig@hkticketing）

亞洲咖啡音樂節2026香港 | 詳情

活動時間：

＊3月6日 12:30 pm-8:30 pm

＊3月7日 10:00 am-8:30 pm

＊3月8日 10:00 am-8:30 pm

演唱會地點：啟德體育園 · 東營

門票價錢：HK$800｜$330｜$140｜$40

（票價不包括每張門票HK$25之顧客服務費）

HKticketing獨家尊享通行證﹕HK$800

-3日全日通行證

-3杯臻選咖啡

-Exclusive Zone 禮遇

-限定咖啡杯

-3張咖啡莊園之旅收藏卡

-特快進場通道

3日全日通行證﹕HK$330

-3日全日通行證

-6杯限定尊享咖啡

*每日限換2杯

*指定時段換領1杯

1日全日通行證：HKD$140

- 1日全日通行

- 2杯限定尊享咖啡 （每杯100ml,2款不同豆種風味）

*指定時段換領1杯

*購票時選定活動期間1天進場，生效後不能重復使用及不得更改日期

基本通行證﹕HK$40

-1日全日通行證

亞洲咖啡音樂節2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：HKTicketing

門票發售時間：2026年2月4日(星期三) 上午10時

亞洲咖啡音樂節2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Klook、大麥、Trip.com Group、貓眼

公開開賣日期：2026年2月6日(星期五)

公開開賣時間：中午12點

亞洲咖啡音樂節2026香港 | 3天活動簡介

3月6日

1. ACMF Ceremony

2. 咖啡拉花大賽(凖決賽 A組)

3. 表演嘉賓：ANDY 安哲逸

3月7日

1. 咖啡拉花大賽(準決賽B組)

2. 咖啡特調大赛(決賽)

3. 表演嘉賓：Michael C

4. 表演嘉賓：Lagchun 力臻

5. 表演嘉賓：Wooly 楊宜蓉

3月8日

1. 咖啡烘焙大賽(決赛)

2. 咖啡拉花大赛(決赛)

3. 咖啡杯測大赛(決赛)

4. 表演嘉賓Phil Lam 林奕匡

5. 表演嘉賓Cath 黄妍

亞洲咖啡音樂節2026香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙