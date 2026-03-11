盧廣仲演唱會2026香港加場｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站加場！由2026年4月11日（星期六）、12日（星期日），加了4月10日一場，在紅磡香港體育館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<仲未買到盧廣仲演唱會飛？呢度有最後購票機會！
盧廣仲演唱會2026香港 | 加場公開發售
公開發售平台 ：城市售票網Urbtix.hk
公開開賣日期：3月12日
公開開賣時間：上午10時
盧廣仲演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：4月10日(星期五)、11日（星期六）、12日（星期日）
演唱會時間：晚上8時15分
演唱會地點：紅磡香港體育館
門票價錢：港幣$1080｜$780｜$580｜$380
盧廣仲演唱會2026香港 | 加場公開發售
公開發售平台 ：城市售票網Urbtix.hk
公開開賣日期：3月12日
公開開賣時間：上午10時
盧廣仲演唱會2026香港 | 東亞信用卡優先購票(已完)
優先訂票日期： 2026年 3月2 - 4日
東亞信用卡：VIsa、Mastercard、銀聯雙幣信用卡
優先訂票時間：早上10時
優先訂票渠道： Cityline／37616515
門票限購：6張
服務費：每張$70
派遞費：每交易$50
盧廣仲演唱會2026香港 | 座位表
盧廣仲演唱會2024座位圖（僅供參考）
盧廣仲演唱會2026香港 | 交通
【1】港鐵：
－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站