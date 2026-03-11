盧廣仲演唱會2026香港加場｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站加場！由2026年4月11日（星期六）、12日（星期日），加了4月10日一場，在紅磡香港體育館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

盧廣仲演唱會2026香港 | 加場公開發售

公開發售平台 ：城市售票網Urbtix.hk

公開開賣日期：3月12日

公開開賣時間：上午10時

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站將於4月10、11日（星期六）、12日（星期日）在紅磡香港體育館舉行。（盧廣仲IG）

盧廣仲演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：4月10日(星期五)、11日（星期六）、12日（星期日）

演唱會時間：晚上8時15分

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：港幣$1080｜$780｜$580｜$380

盧廣仲演唱會2026香港 | 東亞信用卡優先購票(已完)

優先訂票日期： 2026年 3月2 - 4日

東亞信用卡：VIsa、Mastercard、銀聯雙幣信用卡

優先訂票時間：早上10時

優先訂票渠道： Cityline／37616515

門票限購：6張

服務費：每張$70

派遞費：每交易$50

盧廣仲演唱會2026香港 | 座位表

盧廣仲演唱會2024座位圖（僅供參考）

盧廣仲演唱會2024座位圖（網上圖片）

盧廣仲演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站