盧廣仲四月強勢重返紅館連開兩場騷！曾創下三場騷一分鐘售罄紀錄
撰文：薯條
出版：更新：
三金天王盧廣仲兩年前將《盧廣仲勵志的演唱會》帶到香港，僅一場演出便火速秒殺，歌迷直言「一場根本不夠」，更在三度Encore後才依依不捨落幕。當時因檔期所限未能加場，廣仲一直對香港歌迷心存遺憾。
今年加場回饋歌迷
踏入2026年，他終於兌現承諾——全新主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》，由特高娛樂、大名娛樂、大岳娛樂、湯臣國際、問星娛樂主辦，將於4月11至12日連續兩晚再踏紅館舞台。廣仲坦言，去年在台北三場演出一分鐘內售罄，讓他深深感受到歌迷的熱情，也令他更希望能以最佳狀態回饋香港樂迷的等待與支持。他也特別跟香港的歌迷說：「上次見面係上次，我希望今次就係今次！」
傷心調酒師的音樂特調
去年，他化身深夜巷弄裡的「傷心調酒師」，挑選十首獨立音樂情歌遺珠重新編曲，注入全新詮釋，調製成苦澀卻回甘的音樂特調，一發行歌曲便迅速站上各大榜單。這次把《HeartBreakFast 傷心早餐店》帶到香港，並特別加開兩場，正是他對歌迷的尊重與感謝。
票務詳情
至於樂迷當然最關注的是門票開賣日子，優先訂票將隨時上架，每張票價分別為：港幣$1080、$780、$580、$380，優先訂票詳情及公開售票日期，樂迷就要密切留意官方公佈！這次香港站必定再掀搶票熱潮。
「盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站」
主辦單位：特高娛樂、大名娛樂、大岳娛樂、問星娛樂、湯臣國際、
演出日期：2026年4月11-12日
地點：紅磡香港體育館
票價：港幣$1080/$780/$580/$380