盧廣仲四月強勢重返紅館連開兩場騷！曾創下三場騷一分鐘售罄紀錄

三金天王盧廣仲兩年前將《盧廣仲勵志的演唱會》帶到香港，僅一場演出便火速秒殺，歌迷直言「一場根本不夠」，更在三度Encore後才依依不捨落幕。當時因檔期所限未能加場，廣仲一直對香港歌迷心存遺憾。

2024年盧廣仲演唱會香港站只有一場。（公關提供）

今年加場回饋歌迷

踏入2026年，他終於兌現承諾——全新主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》，由特高娛樂、大名娛樂、大岳娛樂、湯臣國際、問星娛樂主辦，將於4月11至12日連續兩晚再踏紅館舞台。廣仲坦言，去年在台北三場演出一分鐘內售罄，讓他深深感受到歌迷的熱情，也令他更希望能以最佳狀態回饋香港樂迷的等待與支持。他也特別跟香港的歌迷說：「上次見面係上次，我希望今次就係今次！」

盧廣仲全新主題演唱會香港站在紅館連開兩場。（公關提供）

傷心調酒師的音樂特調

去年，他化身深夜巷弄裡的「傷心調酒師」，挑選十首獨立音樂情歌遺珠重新編曲，注入全新詮釋，調製成苦澀卻回甘的音樂特調，一發行歌曲便迅速站上各大榜單。這次把《HeartBreakFast 傷心早餐店》帶到香港，並特別加開兩場，正是他對歌迷的尊重與感謝。

盧廣仲全新主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》。（公關提供）

票務詳情

至於樂迷當然最關注的是門票開賣日子，優先訂票將隨時上架，每張票價分別為：港幣$1080、$780、$580、$380，優先訂票詳情及公開售票日期，樂迷就要密切留意官方公佈！這次香港站必定再掀搶票熱潮。

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站將在4月11-12日於紅磡香港體育館舉行。（盧廣仲IG）

「盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站」

主辦單位：特高娛樂、大名娛樂、大岳娛樂、問星娛樂、湯臣國際、

演出日期：2026年4月11-12日

地點：紅磡香港體育館

票價：港幣$1080/$780/$580/$380