Edan＆Anson Lo演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

Edan＆Anson Lo「MUSIC UNBOUNDED LIVE MACAU」演唱會將於4月4日（星期六）晚上7:30在澳門新濠影滙綜藝館舉行，會在新濠影滙官網、Cityline公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Edan＆Anson Lo「MUSIC UNBOUNDED LIVE MACAU」演唱會將於4月4日（星期六）晚上7:30在澳門新濠影滙綜藝館舉行。（ig@brightway.macao）

Edan＆Anson Lo演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：4月4日（星期六）

演唱會時間：晚上7:30

演唱會地點：新濠影滙綜藝館

門票價錢：港幣/澳門幣 1,788｜1,488｜1,288｜1,088｜888（所有票價均為固定座位）

粉絲福利：

*凡購買$1,788 門票(VVIP區) 觀眾，同時可參加Sound Check Event。

*凡購買$1,488門票(VIP區)或 $1,288門票(A區)觀眾，獲得一次抽獎機會，得獎者可參加Sound Check Event。

*每張門票僅一次抽獎及得獎機會。

Edan＆Anson Lo「MUSIC UNBOUNDED LIVE MACAU」演唱會粉絲福利。（ig@brightway.macao）

Edan＆Anson Lo演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：新濠影滙官網、Cityline

公開開賣日期：2月27日(星期五)

公開開賣時間：下午3時

Edan＆Anson Lo演唱會2026澳門 | 座位表

Anson Lo&Edan「MUSIC UNBOUNDED LIVE MACAU」演唱會座位表。（ig@brightway.macao）

Edan＆Anson Lo演唱會2026澳門 | Cityline 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。