方力申紅館騷等足25年海報涉抄襲尹光　金色鬈髮造型撞樣網紅？

剛於前日（26日）迎來46歲生日的方力申（小方）可謂喜事重重！有女萬事足的他，除了在社交平台晒出溫馨父女合照，宣布愛女中文名為「方愛嘉」並許下健康快樂的生日願望外，更為苦候多年的歌迷送上驚喜大禮——宣布將於5月16日舉行人生首個紅館個唱《方力申最佳時間演唱會2026》。不過，演唱會海報一出卻惹來抄襲疑雲，除了被指與尹光去年的個唱海報極度相似之外，其破格的金髮造型更意外撞樣YouTuber Jon Jon，引起網民熱烈討論。

方力申有女萬事足。（ig@alexfongliksun）

幾乎日日都出囡囡po。（ig@alexfongliksun）

粉紅西裝配藍底惹禍

演唱會海報上，小方一改以往的乖乖仔形象，染上一頭金黃色鬈髮，以螢光桃紅色西裝配襯同色系高帽，在彩藍色背景下大晒靚仔三七面。然而，海報曝光不足一日，即有眼利網民指出，這款設計概念與尹光於2023年舉行的紅館演唱會海報「撞到應」。兩者同樣採用粉紅衣著配搭彩藍色背景及白色字體，雖然主角動作不同，但整體視覺效果相似度極高，惹來網民質疑是否出自同一設計團隊，甚至陷入抄襲爭議。

方力申等足25年，終圓夢開紅館騷，螢光桃紅色西裝配襯同色系高帽，在彩藍色背景似足尹光海報。（ig@alexfongliksun）

方力申演唱會海報設計概念，與尹光於2023年舉行的紅館演唱會海報「撞到應」。（ig@silly.father）

網民笑指Jon Jon開騷

除了海報設計掀起話題，小方的新造型亦被指激似YouTube頻道「非實力派」創辦人之一的張家希（Jon Jon）。有網民搞笑地將海報轉發至Threads並標註Jon Jon，留言恭喜他舉行首個個人演唱會，引來大批網民和應指「一睇都以為係Jon Jon」、「個樣同髮型都爭啲以為係」。

Jon Jon亦有在IG上載一張AI合成的海報相，並作出回應：「五月，紅館見啦，竟然因為咁而登上娛樂新聞，奇妙事不斷有.........我比較好奇，方力申先生遲啲都會變成劉松仁嗎？還是我會變做石修呢？💋」。

方力申嘅金色鬈髮造型撞樣Jon Jon。（ig@jonjon_jonathannn）

Jon Jon呢張相似邊個？真係好亂呀！（ig@jonjon_jonathannn）

懶理抄襲風波到紅館打卡

面對網上的種種議論，小方似乎未受影響，對海報爭議隻字不提。昨日（27日）他更興奮地上載到紅館門外打卡的照片，向歌迷大派定心丸。他發文透露，四大天王等偶像都在這個舞台演出過，如今自己苦等25年終於夢想成真，並解釋︰「叫『最佳時間』有雙重意思，首先它代表著我——這位前港隊游泳運動員對個人最佳時間的追求；其次象徵人生中最珍貴的時光。在年輕時，我們追求速度和成就，隨著年齡增長，我們尋找最適合自己的狀態。我用『Perfectmoment』來形容『最佳時間』，這一刻是我人生中的最佳狀態。經過25年努力，我終於有機會登上紅館舞台，渴望以歌手的身份展示自己！」

方力申46歲生日。（ig@alexfongliksun）

紅館門外打卡。（ig@alexfongliksun）

仲加插動畫片。（ig@alexfongliksun）

撐枱腳冧妻過生日

事業迎來突破，小方的家庭生活同樣美滿。他透露正日生日由弟弟請客食飯品酒，而早在25日，他已率先與太太葉萱（Maple）過二人世界撐枱腳。他更冧爆表示，這是繼兩人第一次約會後，太太年多以來首次再嚐魚生，非常甜蜜。

一家三口。（ig@alexfongliksun）

網民集氣求與Stephy合體

至於大家最關心的演唱會嘉賓陣容，大批陪伴小方成長的樂迷紛紛在網上瘋狂集氣，強烈要求他邀請前度鄧麗欣（Stephy）及傅寳誼（Theresa）上台合唱《好好戀愛》、《好心好報》及《十分愛》等經典金曲；同時亦有網民希望看到他與李彩華、陳曉東再度合體演唱《兩男一女》。看來小方這次的紅館處男騷，絕對是萬眾期待！