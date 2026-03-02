古巨基時隔23年重現經典再唱《愛神》　網民集氣希望古Sir再開騷

日前（2月28日），古巨基應香港童軍總會邀請，擔任童軍總會115周年音樂會的表演嘉賓，同場還有太極樂隊和鄧小巧等。壓軸登場的古Sir，向觀眾拜年，還送上《愛神》、《花灑》、《友共情》和《愛得太遲》，掀起全場高潮！



古巨基應香港童軍總會邀請，擔任童軍總會115周年音樂會的表演嘉賓。（公關提供）

古巨基時隔23年再現場演繹《愛神》

早前Tyson Yoshi在Chill Club 翻唱古Sir的舊作《愛神》，除了引起不少網民大讚Tyson唱抒情歌的潛力外，同時還引發樂迷向原唱求Live。他寫道：「之前收到DM有人話想聽我唱《愛神》，所以今晚特別揀咗呢首廿三年前嘅作品為大家表演。 廿三年前，好多回憶喔～ 你哋呢？」

古巨基時隔23年再現場演繹《愛神》。（公關提供）

網民集氣古Sir開騷

《愛神》一出勾起唔少人回憶，紛紛留言：「23年前已經有神👏🏻」、「超愛這首歌，至今仍循環聽❤」、「當年真係play隻CD嚟聽~超驚佢花~回憶真係返晒嚟，真心，點解基仔你唱功可以維持到今時今日，呢單野真係好crazy~~」；當然唔少得網民留言集氣希望古Sir開演唱會！

《愛神》一出勾起唔少人回憶。（公關提供）

古巨基6歲大仔撐場

古Sir在現場又指Kuson前晚亦有到紅館支持：「我屋企都有個6歲小童軍，舊年開始每逢周三穿童軍制服返學。我同佢講今晚來紅館幫好多童軍哥哥姐姐演出，佢就話要換埋制服跟我來，而家喺台邊睇我。」他認為兒子可從做童軍學習互相幫助的精神，Kuson 完成任務後回家還會分享獲獎章的喜悅，覺得有助小孩培養自信！