Ko’s Coffee的最後一小時音樂劇2026香港｜門票攻略/連結+座位表

黃浩然《Ko’s Coffee的最後一小時》音樂劇將於2026年4月22日起至6月份（逢星期三 8pm）在爆炸戲棚劇場 - Ko’s Coffee 實體店舉行，屆時門票會在Boom Theatre優先開賣，並會在3月10日 開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



黃浩然《Ko’s Coffee的最後一小時》音樂劇海報（IG@wonghoyinraymond）

《Ko’s Coffee的最後一小時》音樂劇2026香港 | 詳情

音樂劇日期：2026年4月22日起至6月

音樂劇時間：逢星期三 8pm [7:30pm入席]

音樂劇地點：爆炸戲棚劇場 - Ko’s Coffee 實體店

門票價錢：熟客門票：$780/位 (包含四道指定菜式的套餐及飲品一杯)；餐枱門票：$580/位 (附送小食及Welcome Drink一客)；吧枱門票：$380/位

**所有觀眾隨門票附送 Ko's Coffee 咖啡杯套裝一套

- 演出全長約1小時30分鐘，不設中場休息

- 對白含有少量不雅用語，適合12歲或以上人士觀看，6歲以下觀眾恕不招待



黃浩然《Ko’s Coffee的最後一小時》音樂劇套票優惠（IG@wonghoyinraymond）

《Ko’s Coffee的最後一小時》音樂劇2026香港 | Boom Theatre優先購票

優先訂票渠道：Boom Theatre

門票發售時間：已購票觀眾將於3月3日18:00開始收到套票兌換碼，3月8日中午12:00優先兌換門票

公開開賣日期：3月10日

公開開賣時間：中午12:00

藝人黃浩然（IG@wonghoyinraymond）

《Ko’s Coffee的最後一小時》音樂劇2026香港 | 座位表

