盧廣仲演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站將於2026年4月11日（星期六）、12日（星期日）在紅磡香港體育館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站將於4月11日（星期六）、12日（星期日）在紅磡香港體育館舉行。（盧廣仲IG）

盧廣仲演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：4月11日（星期六）、12日（星期日）

演唱會時間：有待官方公佈

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：港幣$1080｜$780｜$580｜$380

盧廣仲演唱會2026香港 | 優先購票

有待官方公佈

盧廣仲演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：有待官方公佈

公開開賣日期：有待官方公佈

公開開賣時間：有待官方公佈

盧廣仲演唱會2026香港 | 座位表

盧廣仲演唱會2024座位圖（僅供參考）

盧廣仲演唱會2024座位圖（網上圖片）

盧廣仲演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站