Apink演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

Apink「The Origin : APINK」 亞洲巡迴演唱會香港站將於2026年4月19日（星期日）舉行，會在開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

Apink「The Origin : APINK」 亞洲巡迴演唱會香港站將於2026年4月19日（星期日）舉行。

Apink演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：4月19日（星期日）

演唱會時間：有待官方公佈

演唱會地點：有待官方公佈

門票價錢：有待官方公佈

Apink演唱會2026香港 | 門票詳情

公開發售平台 ：有待官方公佈

公開開賣日期：有待官方公佈

公開開賣時間：有待官方公佈

Apink演唱會2026香港 | 座位表

有待官方公佈

演唱會門票網購信用卡推介

恒生MMPOWER World Mastercard 主打網上零售簽賬有高達5%回贈！於Apple網店或App預訂iPhone 17更可享高達10%+FUN Dollars！另外，外簽幣簽賬有高達6%回贈！

>> 立即申請 <<

🎁新客戶經以下MoneyHero連結申請恒生MMPOWER World Mastercard，除了優先購票外，更可享以下優惠：

🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或

2. HK$800 惠康購物現金券；或

3. HK$800 蘋果禮品卡；或

4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或

5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或

6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



優惠受條款及細則約束。