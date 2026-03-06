中聲羅啟豪&譚輝智六月踏紅館　鄭丹瑞看好兩人追趕張學友和呂方

「羅啟豪 & 譚輝智雙星演唱會2026」將於6月6日晚上於紅磡香港體育館隆重舉行，演唱會幕後班底為星級陣容，包括出品人陳淑芬和馬榮成、演唱會總監蕭潮順、創作總監鄭丹瑞、監製Polly Chung 、音樂總監趙增熹和服裝設計陳華國，絕對是質量和信心的保證。票價分別為$1380 和 $580 兩種，並定於3月8日早上10時正開始在「健康•旦」網站獨家優先訂購。

「羅啟豪 & 譚輝智雙星演唱會2026」將於6月6日晚上於紅磡香港體育館隆重舉行。（公關提供）

譚輝智直言開騷「重要過結婚生仔」

今次啟豪聯乘輝智殺入紅館開演唱會，啟豪感恩的表示：「很多謝旦哥的欣賞和給我們機會，在出道這麼短時間便可以踏上紅館這個極具地標性，也是眾多歌手夢想的舞台上，同時要多謝一直以來有很多人支持我們。」輝智很珍惜的說：「今次在紅館開show已經超越了夢想，基本上是做夢也不會想到的事情。今次可以有機會踏上紅館，我覺得我和啟豪都會很珍惜這次機會，也是我人生中最大的一件事，對我來說，可能已經是超越結婚和有小朋友的程度。」

譚輝智直言開騷「重要過結婚生仔」。（公關提供）

鄭丹瑞看好羅啟豪和譚輝智

啟豪和輝智能夠成為中年好聲音家族最早在紅館開show之歌手，全因演唱會創作總監鄭丹瑞這位伯樂，旦哥回憶說：「在1986年有兩位初出道，但已被廣受注意的歌手受邀請去紅館舉辦一場雙星演唱會，他們一個是張學友，另一個是呂方。今天我覺得啟豪和輝智的聲音觸動了我，感動了我這個聽過很多歌的長輩。他倆最初的夢想已於《中年好聲音》實現，他們下一步要做的是要挑戰自己，看把他倆的聲音放在紅館舞台上能否吸引我們？我真的很想他們去接受這個考驗。」