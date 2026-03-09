羅志祥演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
羅志祥《SHOW LO 30th World Tour Concert—Hong Kong》演唱會將於6月13日（星期六）在紅磡香港體育館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
羅志祥演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年6月13日（星期六）
演唱會時間：有待官方公佈
演唱會地點：紅磡香港體育館
門票價錢：有待官方公佈
羅志祥演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：有待官方公佈
公開開賣日期：有待官方公佈
公開開賣時間：有待官方公佈
羅志祥演唱會2026香港 | 座位表
有待官方公佈
羅志祥演唱會2026香港 | 交通
【1】港鐵：
－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站