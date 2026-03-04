Laufey演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
Laufey《𝗔 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗧𝗼𝘂𝗿》演唱會將於2026年5月12日 (Tue)晚上8點在亞洲國際博覽館舉行，屆時門票會在Live Nation優先開賣門票，並會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Laufey演唱會2026香港 | 門票詳情
演唱會日期：2026年5月12日 (Tue)
演唱會時間：晚上8點
演唱會地點：亞洲國際博覽館
門票價錢：一般門票由 HKD 699 至 1,299 | VIP門票由 HKD 1,899 - 2,199 (全坐位）
優先訂票平台：Live Nation
公開發售平台 ：Cityline
公開開賣日期：2026.03.11 (Wed)
公開開賣時間：11am (HKT)
Laufey演唱會2026香港 | 優先購票
優先訂票渠道：Visa Infinite卡獨家優先訂票
門票發售時間：2026.03.09 (Mon) 10am - 4pm (HKT)
優先訂票渠道：中銀Visa 信用卡優先訂票
門票發售時間：2026.03.09 (Mon) 6pm- 03.10 (Tue) 10am (HKT)
優先訂票渠道：Live Nation 會員優先訂票
門票發售時間：2026.03.10 (Tue) 3pm - 11:59pm (HKT)
Laufey演唱會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
Laufey演唱會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。