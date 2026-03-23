黎明開紅館騷送紅蘿蔔熒光棒　爆笑迫粉絲用：係咪好想知點解呢？

樂壇天王黎明相隔兩年多再踏紅館舞台，舉行一連十場演唱會《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》，除了大唱無數經典歌曲之外，每場更為入場粉絲送上紅蘿蔔熒光棒應援。

樂壇天王黎明相隔兩年多再踏紅館舞台。（小紅書）

黎明在紅館舉行一連十場演唱會《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》。（小紅書）

黎明開演唱會送紅蘿蔔熒光棒

昨日（22日）有網民在社交平台發文，表示陪母親到紅館睇黎明演唱會時，入場每位觀眾都獲派可愛的紅蘿蔔熒光棒。網民透露：「陪老母睇黎明 見到支紅蘿蔔螢光棒已經心諗jm9 唱咗兩首歌佢終於解釋 黎明：『大家係咪好想知道點解係紅蘿蔔呢？ 咁多年嚟，大家都好鍾意送嘢俾我，但係你哋係冇問過我想唔想要㗎。所以今日，我送返個紅蘿蔔俾你哋，冇得唔要，等你哋知道嗰個感受。』我同老母笑到傻咗。。。。」

黎明開紅館騷送紅蘿蔔熒光棒。（Threads）

網民大讚黎明有道理

帖文一出隨即掀起網民熱議，有人搞笑指：「真係明就明 唔明就黎明」、「成件事真係好黎明🤣」、「笑死 就係因為呢個post 我決定追黎明」、「出應援棒仲勁過韓團⋯超正」、「幾有哲學意味」、「黎明嘅思路 你係永遠都唔會估到😂」、「其實幾有道理😂」、「要佢既江湖地位講呢啲先唔會比人鬧」、「好欣賞黎明嘅處世態度」。