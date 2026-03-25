Gareth.T湯令山宣台北馬來西亞雙演唱會　牧羊人樸素造型驚奇亮相

去年以「心傷王子」治癒無數樂迷的Gareth.T湯令山，宣告啟動全新概念巡演《Prince Of nothing》，並一口氣公布台北與馬來西亞兩站場次！繼2025年《Prince Of Sadness》世界巡演由倫敦啟航、最終在澳門劃下句點後，Gareth.T經歷情感洗鍊，將以「心零」姿態帶來更深層的音樂蛻變。台北站確定於2026年5月1日（五）登陸Zepp New Taipei，門票現已公開發售；馬來西亞站則在同年6月13日（六）於雲頂世界雲星劇場震撼開唱。兩地樂迷將有機會親身見證他從華麗悲傷走向樸實灑脫的成長軌跡。



Gareth.T湯令山去年的「心傷王子」演唱會治癒無數樂迷。（官方提供圖片）

Gareth.T從「心傷」進化至「心零」，不但是巡演名稱的轉變，更象徵著他經歷情感洗鍊後，音樂生命力的再次昇華。談及全新主題《Prince Of nothing》，Gareth.T表示這是一場與過去悲傷的正式道別，說：「之前的我總有一些事情無法放手，特別是關於感情方面；但這一次，我覺得很多顧慮都放低了，無所謂了。」

Gareth T-Price of Nothing演唱會海報。（官方提供圖片）

Gareth.T以牧羊人樸素造型亮相

為了呼應「心零」的概念，Gareth.T在造型上做了大突破。他剪去標誌性髮型，以極度樸素的牧羊人造型現身。對於這個轉變，他進一步解釋沒有了華麗的衣服後，變成一個樸素的王子。這個王子已經很多年沒有在城市逗留，而是留在郊外跟羊群一起生活。

Gareth.T剪去標誌性髮型，以極度樸素的牧羊人造型現身。（官方提供圖片）

Gareth.T強調《Prince Of nothing》其實是《Prince Of Sadness》的延續。而在《Prince Of Sadness》的時候已經唱走了悲傷，跟悲傷作結。Gareth.T說：「這裡的『nothing』不是指一無所有，而是一種好像沒有什麼需要去證明、沒有什麼需要去一定要擁有的狀態。成名、拿獎，其實也真的無所謂了，所以就成為了《Prince Of nothing》。」

Gareth.T強調《Prince Of nothing》其實是《Prince Of Sadness》的延續。（官方提供圖片）

Gareth.T宣告對名利無慾無求

另外，馬來西亞站是Gareth.T二度重返當地舞台。2024年他以首個個人演唱會成功打動大馬樂迷，從《勁浪漫 超溫馨》的市井浪漫，到《國際孤獨等級》《緊急聯絡人》的都市共鳴，以及榮獲至尊歌曲大獎的《用背脊唱情歌》與《跟悲傷結了帳》，首首作品皆展現其坦率直白的創作魅力。今年他將以「心零王子」全新視角，帶領觀眾放下現實重擔，在旋律中感受從悲傷結痂到心靈重生的旅程。

Gareth.T宣告與悲傷正式結帳，對名利無慾無求。（官方提供圖片）

馬來西亞站正式公布後，當地知名網紅歌手大穎不但公開表達對Gareth.T的喜愛，更因無法出席Gareth.T馬來西亞站而在社交平台直白表示心碎，令Gareth.T的網絡熱度火速被推高，演唱會消息被不停轉發。足見馬來西亞樂迷期待見證，這位從華麗舞台走向樸素自然，從擁抱悲傷到放下執念的Gareth.T，將這份「零」的灑脫如何透過《Prince Of nothing》傳遞與悲傷正式道別的訊息，展開重生與自我對話。