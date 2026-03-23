Gareth.T湯令山演唱會2026馬來西亞｜門票攻略＋購票連結＋座位表

Gareth.T 湯令山《Gareth.T －Prince Of nothing 湯令山 - 心零王子 》馬來西亞演唱會將於2026年6月13日（星期六）傍晚6點在ARENA OF STARS, 雲頂世界雲星劇場舉行，會在ticket2u、rwgenting開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Gareth.T 湯令山《Gareth.T －Prince Of nothing 湯令山 - 心零王子 》馬來西亞演唱會海報（Facebook@棋人娛樂製作有限公司）

Gareth.T 湯令山演唱會2026馬來西亞 | 詳情

演唱會日期：2026年6月13日（星期六）

演唱會時間：傍晚 6 點

演唱會地點：ARENA OF STARS, 雲頂世界雲星劇場

門票價錢：VIP RM788 | PS1 RM688 | PS2 RM388 | PS3 RM288

✧ 均為座席（對號入座）/ 未包含手續費

Gareth.T 湯令山《Gareth.T －Prince Of nothing 湯令山 - 心零王子 》馬來西亞演唱會粉絲福利（Facebook@棋人娛樂製作有限公司）

Gareth.T 湯令山演唱會2026馬來西亞 | 公售

公開發售平台 ： ticket2u、rwgenting

公開開賣日期：2026年4月6日（星期一）

公開開賣時間：12:00PM

Gareth.T 湯令山演唱會2026馬來西亞 | 座位表

Gareth.T 湯令山《Gareth.T －Prince Of nothing 湯令山 - 心零王子》馬來西亞演唱會將於2026年6月13日（星期六）傍晚6點在ARENA OF STARS, 雲頂世界雲星劇場舉行。