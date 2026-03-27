許靖韻Angela新歌回歸慘情路　自爆曾通宵求復合但最後分手收場

歌手許靖韻（Angela）於3月26日推出今年首支派台作品《連自己都不夠快樂》，再次回歸最拿手的慘情歌路線。新歌由KW朱敏希、Key Ng作曲，張楚翹填詞，黃兆銘編曲，廖志華監製，唱出「討好型人格」在愛情當中的掙扎。歌詞一句「連餐廳也會順你揀 連一把傘也為你撐」，道盡感情世界不斷委屈自己的無奈。Angela自爆年少時曾經試過通宵達旦求復合，但最後都分手收場，表示對方唔唔願意嘅話都逼唔到，嘗試過求復合咁就算啦。



Angela認真拍MV個樣真係好靚。（官方提供圖片）

唱過無數慘情歌的Angela表示，其實一直都想自己寫歌，「唱過咁多慘情歌，其實一路都想自己作曲，但係填詞我覺得真係好難。」佢坦言作曲方面正努力中，希望今年可以有一首自己寫嘅作品面世：「因為其實對上一次寫嘅歌都係兩年幾前。」

Angela好sad。（YOUTUBE@angelahui7759）

雖然新歌講述為愛討好到失去自我，但Angela坦言現實中的她，在感情上不屬於「討好型人格」：「我覺得愛情、感情係雙方，所以我自己都唔太特別偏好於『討好型人格』。」她更說如果身邊有這類朋友，通常都會勸對方要自愛、對自己好點，「最重要係討好自己。」講到為另一半可以去到幾盡，Angela自爆年少時曾經試過通宵達旦求復合，「最後係分咗手，哈哈，因為對方唔唔願意嘅話都逼唔到，嘗試過求復合咁就算啦。」隨後，她憶述當年拍拖的青澀往事，「細細個會同對方喺海邊傾偈傾通宵，為咗同對方Spend time，試過坐喺沙灘、海邊睇日出。」

MV裡面的幸福Angela。（YOUTUBE@angelahui7759）

《連自己都不夠快樂》歌詞中提到「期望得到寵愛 更自愛 才應該」，Angela用歌曲提醒大家，命中最重要的課題，是要學識不再辛苦自己。至於今年的計劃，Angela透露希望繼續有時間參與School tour，同時可以推出更多廣東歌，亦想學習新事物，「有啲新嘅嘢想學，希望可以解鎖啲新嘅技能。」