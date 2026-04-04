ToNick演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

ToNick《Backyard Live: ToNick 我是你的洗碗機》演唱會將於2026年5月1日 (五) 在Backyard@AXA Wonderland舉行，會在KLOOK開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



ToNick《Backyard Live: ToNick 我是你的洗碗機》演唱會海報（IG@yiuwinglive）

ToNick演唱會2026香港丨詳情

演唱會日期：5月1日 (五)

演唱會時間：晚上5:30

演唱會地點：Backyard@AXA Wonderland

門票價錢：VIP｜HKD $888 (限量100張) 、GA | HKD$488

VIP專享：

・VIP Zone

・VIP 小禮包（圍裙 & 抹手巾）

・1:1 合影

・簽名海報

・拜神燒豬一客

ToNick（IG@tonick_official）

ToNick演唱會2026香港丨公開發售

公開發售平台：KLOOK

公開開賣日期：2026年4月8日（三）

公開開賣時間：有待官方公佈

ToNick（IG@tonick_official）

ToNick演唱會2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。