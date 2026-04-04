ToNick演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：種嚶嚶 多娜
出版：更新：
ToNick《Backyard Live: ToNick 我是你的洗碗機》演唱會將於2026年5月1日 (五) 在Backyard@AXA Wonderland舉行，會在KLOOK開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
ToNick演唱會2026香港丨詳情
演唱會日期：5月1日 (五)
演唱會時間：晚上5:30
演唱會地點：Backyard@AXA Wonderland
門票價錢：VIP｜HKD $888 (限量100張) 、GA | HKD$488
VIP專享：
・VIP Zone
・VIP 小禮包（圍裙 & 抹手巾）
・1:1 合影
・簽名海報
・拜神燒豬一客
ToNick演唱會2026香港丨公開發售
公開發售平台：KLOOK
公開開賣日期：2026年4月8日（三）
公開開賣時間：有待官方公佈
ToNick演唱會2026香港 | Klook 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。