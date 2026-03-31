Official髭男dism演唱會2026台北｜門票攻略＋購票連結＋座位表

日本樂隊Official髭男dism《OFFICIALHIGE DANDISM ASIA TOUR 2026》演唱會將於2026年8月29-30日在臺北小巨蛋TAIPEI ARENA舉行，屆時會在寬宏售票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



日本樂隊Official髭男dism《OFFICIALHIGE DANDISM ASIA TOUR 2026》演唱會官方海報（IG＠officialhigedandism）

Official髭男dism演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：8月29日（星期六）、8月30日（星期日）

演唱會時間：8月29日17:00入場，18:00演出開始；

8月30日17:00開門，18:00演出開始

門票價錢：NT$800、$2280、$2880、$3280、$3880、$4280、$4880

*限購：4張門票

*沒有年齡限制，但所有進入場館的人都需要門票。

日本樂隊Official髭男dism。（IG@officialhigedandism）

Official髭男dism演唱會2026台北 | 優先購票

優先訂票渠道：Official髭男dism官方年度/月會員預（抽籤申請）

門票發售時間：2026年03月31日(二)中午12點至 04月06日(一)晚間23:59止(請以日本時間為準)

*銷售將以日元進行，結果將於2026年4月13日（星期一）18:00公佈。

Official髭男dism演唱會2026台北 | 公售

公開發售平台：寬宏售票

公開開賣日期：4月16日(四)

公開開賣時間：中午12:00(台灣時間)

Official髭男dism演唱會現場圖片。（IG@officialhigedandism）

Official髭男dism演唱會2026台北 | 座位表

Official髭男dism《OFFICIALHIGE DANDISM ASIA TOUR 2026》演唱會將於2026年8月29-30日在臺北小巨蛋TAIPEI ARENA舉行，座位表如下：

日本樂隊Official髭男dism《OFFICIALHIGE DANDISM ASIA TOUR 2026》演唱會座位表。（Official髭男dism官網）

各個區域的價格分別如下：

CAT1 新台幣4,880元

CAT2（指定座位）新台幣4,280元

3樓包廂（指定座位）新台幣4,280元

CAT3（指定座位）新台幣3,880元

CAT4指定座位）新台幣3,280元

CAT5（指定座位）新台幣2,880元

CAT6（指定座位）新台幣2,280元

CAT7指定座位）新台幣800元

包廂座位是指您將與其他顧客共享的座位。