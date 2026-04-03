陳曉東遭老婆嫌棄周邊公仔冇腹肌　孖黃偉文再續前緣寫新曲開騷

《陳曉東 NEON Reflections 30 演唱會》將於6月19日在紅館舉行，陳曉東已經積極備戰，因大家不斷問他會否騷肌，他表示要先操好自己，才能給大家看到他那二百分的誠意，因此他特地聘用了一位女教練地獄式訓練自己，希望穿上演唱會靚衫，能夠展現線條。演唱會靚衫交給設計師和團隊處理，未知騷肌與否，但陳曉東笑說派出了他的兒子即演唱會周邊陳曉東娃娃「火爆黑戰士」去騷六舊腹肌。



演唱會周邊陳曉東娃娃 「火爆黑戰士」。（官方提供圖片）

老婆嫌周邊公仔冇腹肌要求廠商加

今次太太主力負責這件事，當收到初版的時候覺得娃娃少了些東西，她覺得就是缺少了腹肌，結果跟廠商溝通後加上了六舊腹肌，只要打開衣服便能看到還很有手感。今次兩個女兒也全程投入，可能在演唱會周邊檔位會看到老婆和女兒一起幫忙賣東西：「快來買我老公/爸爸的產品！」

可能在演唱會周邊檔位會看到老婆和女兒一起幫忙賣東西。（官方提供圖片）

陳曉東孖黃偉文再續水瓶座情緣寫新曲開騷慶賀

為同時紀念出道30週年，東東一直希望能有一首演唱會主題曲配合主題。在透過不斷收歌的過程中，他從Jamaster A (楊振龍)的Demo中找到一首很有7、80年代電子音樂Synth-Wave色彩，曲風有點Cyberfunk感覺的作品。Demo中的一句歌詞「Where are you now ?」更觸動了東東，今次更特別邀請了黃偉文負責作詞，他倆第一次合作是「水瓶座」而對上一次合作是16年前蔡一智作曲的《你是一幅畫》，相隔了這些年後Wyman特意寫了《致我們消失的超能力》。歌詞大意是每個人都是擁有超能力。但長大後因為生活的瑣碎掩蓋了大家的超能力，其實我們有好強大的智慧還未開發。

陳曉東孖黃偉文再續水瓶座情緣寫新曲開騷慶賀。（官方提供圖片）

陳曉東在剛舉辦的流行金曲新音樂榜嘉年華得了兩個音樂大獎，有那麼多好消息也令他非常興奮，所以他會把今次演唱會做到最好，藉此答謝大家對他的肯定和支持。