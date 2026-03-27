黃俊榮Amsden感激盧廣仲翻唱爆紅　喜獲黃偉文操刀全新粵語單曲

新加坡創作才子黃俊榮（Amsden）繼2023年推出代表作《太陽與地球》後，黃俊榮Amsden正式發表廣東歌新作《地球與隕石》，完美串聯其「宇宙情歌三部曲」，從《太陽與地球》的穩定溫暖，到《放飛機》的訊息等待孤單，再到今次隕石的短暫激情與毀滅衝撃，捕捉現代遠距戀情的矛盾真實。近日，黃俊榮表達了對盧廣仲翻唱其作品的感激之情。深受歌曲爆紅鼓舞的他，決定推出廣東話版本，並特別邀請黃偉文為全新單曲《地球與隕石》填詞。



《地球與隕石》單曲封面。（官方提供圖片）

金曲歌王翻唱作品 黃俊榮一夜爆紅

這位25歲童星出身的歌手，早於11歲參加《華人星光大道》奪第九名，可愛模樣與歌唱實力深植人心，經歷變聲低潮期後，於2023年以原創《太陽與地球》重新出發。歌曲驚喜入選台灣金曲歌王盧廣仲17週年專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，經重新編曲弦樂四重奏詮釋，令歌曲迅速在各大音樂平台及網絡上爆紅，盧廣仲更將《太陽與地球》帶到舞台上演唱，兩人於後台交流合照留念，隊長更窩心到黃俊榮IG帖文留下心心圖案打氣，俊榮感動回覆：「謝謝哥」。

黃俊榮於帖文下感動回覆盧廣仲：「謝謝哥」。（IG@captain.lu）

金曲歌王認證讓黃俊榮重獲矚目：「感激他的詮釋，讓這首歌被更多人聽見。」歌曲爆紅引發了許多聽眾的好奇心：這首觸動人心的《太陽與地球》背後的原唱就是黃俊榮Amsden，他說「我的版本比較EMO，有種剛失戀的感覺，而他的詮釋反而像是雨後的陽光，已經釋懷了」這意外爆紅成為他25歲重生的轉捩點。

盧廣仲和黃俊榮後台互動。（官方提供圖片）

獲黃偉文操刀粵語版 希望用音樂記錄愛與遺憾

正因為這首歌被看見、被認可，黃俊榮萌生了一個念頭：「如果做一版廣東話，會不會更特別？」在這樣的契機下，廣東話版本新作《地球與隕石》應運而生──它不是簡單的改編，而是情感宇宙的重新命名。於黃俊榮與林倛玉合作的曲上，邀香港詞壇重量級填詞人黃偉文操刀譜上廣東歌詞，為歌曲注入更強烈的宿命感與宇宙意象，讓這段愛情故事更具震撼力。

填詞人黃偉文：「我接受呢個考試」。（IG@concertty）

《地球與隕石》延續距離哲學：地球代表穩定渴望，隕石象徵稍縱即逝的浪漫高速衝撞，太近帶來毀滅、太遠又永難觸碰，正如黃俊榮形容「明知危險仍執著靠近的執迷」。他透露創作靈感源自個人遠距經歷，從太陽到隕石，黃俊榮宇宙情歌續作。

從《太陽與地球》到《地球與隕石》，黃俊榮Amsden再次證明，他最擅長的，從來不是煽動情緒，而是陪伴情緒，黃俊榮表示：「從太陽到隕石，我的歌都是真實情緒日記，希望聽眾在星球距離中找到自己的影子。」在每一次愛與遺憾之間，他用音樂記錄那些無法說出的重量，也為聽眾留下屬於自己的光。