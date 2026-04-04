崔叡娜YENA演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

YENA崔叡娜《So Near Yet So Far，Another Wo2ld！》演唱會將於2026年5月23日 ( 六 )在AXA安盛創夢館 (西沙GO PARK)舉行，會在大麥/Kktix/Trip開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



YENA崔叡娜《So Near Yet So Far, Another Wo2ld!》演唱會海報。（FB@최예나）

崔叡娜YENA演唱會2026香港丨詳情

演唱會日期：2026年5月23日 ( 六 )

演唱會時間：17:00

演唱會地點：AXA安盛創夢館 (西沙GO PARK)

門票價錢：HKD $1,599 / $1,199/ $799

YENA崔叡娜演唱會粉絲福利與座位表。（FB@최예나）

崔叡娜YENA演唱會2026香港 |公售

公開發售平台 ：大麥/Kktix/Trip

公開開賣日期：2026年4月16日(四)

公開開賣時間：中午12時起

YENA崔叡娜（IG@yena.jigumina）

崔叡娜YENA演唱會2026香港 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。