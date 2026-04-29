MIRROR新團歌MV遭圍插難聽兼閃盲眼　網民更狠批：12子同框僅6秒

撰文：小白
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男團MIRROR相隔約5個月推出今年首支團歌《ATTENTION》，原本令一眾「鏡粉」引頸以待，豈料MV無預警上架後卻引來海量負評。除了歌曲被指太過嘈吵外，MV充斥大量AI元素、鏡頭切換過快令人暈眩，加上部分成員造型騎呢古怪，以及最令粉絲崩潰的「12子同框僅得6秒」等問題，甚至有網民直指官方倒不如出Dance Version（舞蹈版）來平息眾怒。

男團MIRROR日前推出了今年首支團歌《ATTENTION》。（MV截圖）

畫面太閃兼造型古怪　全員合體僅得數秒成最大敗筆

是次MV為配合虛擬世界主題，故事編排天馬行空，加入了大量AI元素，但鏡頭平均每兩秒轉換一次的極速剪接，令不少網民大呻「睇到頭暈」。而在角色設定方面，除了有科學家愛因斯坦「客串」，12位成員更分別扮演不同的虛擬角色，但造型評價卻十分兩極。

MIRROR成員分別扮演不同的虛擬角色，造型評價卻十分兩極。（MV截圖）
MIRROR成員分別扮演不同的虛擬角色，造型評價卻十分兩極。（MV截圖）
MIRROR成員分別扮演不同的虛擬角色，造型評價卻十分兩極。（MV截圖）

其中Edan（槍手）、Stanley（模範的士司機）、Jer（搭穿梭機上太空）、Ian（操控鐵甲人）及姜濤與Jeremy（掟牛扒餵鱷魚）的造型尚算有型，獲粉絲接納。但花美男Jeremy被指化妝太重手驚現「間尺鼻」；而變身成老虎的Tiger、HipHop孫悟空的Lokman、喪屍Frankie及撒旦Anson Lo，古怪的造型令人滿頭問號，大批粉絲崩潰留言：「AI變身究竟為乜，寧願睇多啲跳舞鏡頭」。

槍手Edan（MV截圖）
操控鐵甲人的Ian（MV截圖）
掟牛扒餵鱷魚的姜濤與Jeremy（MV截圖）
變身成老虎的Tiger（MV截圖）
HipHop孫悟空的Lokman（MV截圖）
喪屍Frankie（MV截圖）
撒旦Anson Lo（MV截圖）

作為一首「團歌」，最令歌迷難以接受的是12子缺乏合體畫面。在全長約3分39秒的MV中，成員大部分時間均以單頭，或分成2人及4人小組的形式出鏡。12子真正齊齊整整的同框畫面，竟然要等到片尾才出現，且只有短短幾秒時間！粉絲對此大感不滿，寸爆留言：「團MV得最尾5秒有團舞係咩玩法？」、「成mv 12子出場仲少過d AI……」

MIRROR12子真正齊齊整整的同框畫面，要等到MV片尾才出現。（MV截圖）
MIRROR12子真正齊齊整整的同框畫面，要等到MV片尾才出現。（MV截圖）

網民獻計促推舞蹈版救亡　「下弦」成員終迎高光時刻

面對群情洶湧的負評，儘管MV飽受批評但亦有網民點出當中的可取之處，特別是給予了部分成員更多展現身手的機會。有網民向MIRROR所屬公司獻計，強烈建議盡快推出一個12子齊齊整整、清楚見到樣貌的Dance Version（舞蹈版）來「拆彈」，重拾粉絲歡心。

網民負評（YouTube截圖）
有網民話這是MIRROR有史以來最差的MV。（YouTube截圖）
有網民強烈建議推出一個12子的Dance Version（舞蹈版）來「拆彈」。（YouTube截圖）

不過，這支MV亦非完全一無是處。不少網民留意到平時較少焦點的「下弦」成員今次終於迎來出位機會：Tiger的跳舞老虎造型相當搶鏡；隊長Lokman更獲安排站在正中間位置，展現高難度踢腳拗腰舞步，宛如個人Solo般亮眼。亦有客觀網民認為，MV其實緊貼了AI潮流的大趨勢，不算太差，只是概念走得太前，未能完全迎合「鏡粉」想睇偶像靚樣的期望而已。

有網民都覺得這次MV好特別，緊貼AI潮流大趨勢。（YouTube截圖）
有網民都覺得這次MV不算太差。（YouTube截圖）
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MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
江𤒹生 Anson Kong
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
陳瑞輝 Frankie
王智德 Alton
邱傲然 Tiger
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